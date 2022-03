Slávna ruská primabalerína Smirnovová opustila Boľšoj teatr pre vojnu

Paríž 16. marca (TASR) - Ruská primabalerína z moskovského Veľkého divadla (Boľšoj teatr) Oľga Smirnovová opustila Rusko a odišla do Holandska, kde bude vystupovať v tamojšom národnom balete. V stredu to oznámila samotná holandská spoločnosť. Ide o prvého Rusa, ktorý odišiel z tejto svetoznámej ruskej scény z dôvodu vojny na Ukrajine, píše tlačová agentúra AFP.



"Smirnovová nedávno otvorene odsúdila inváziu Ruska na Ukrajine, takže pracovať v rodnej krajine je pre ňu neudržateľná situácia," uviedla holandská spoločnosť vo vyhlásení.



Smirnovová je jednou z najväčších hviezd Boľšoj teatra a nesúhlas s vojnou vyjadrila už tento mesiac v odkazovej aplikácii Telegram.



"Som proti vojne každou bunkou svojho tela," napísala na Telegrame. "Nie je to len tým, že každý druhý Rus má príbuzných alebo priateľov na Ukrajine, alebo tým, že môj starý otec je Ukrajinec... Je to tým, že stále žijeme, ako by bolo 20. storočie," dodala primabalerína.



Svoje pracovné miesta v Rusku už od začiatku invázie opustilo niekoľko cudzincov, ale Smirnovová je zďaleka najväčšou miestnou hviezdou, ktorá odišla, pripomína AFP.



"Nikdy som si nemyslela, že sa budem hanbiť za Rusko, vždy som bola hrdá na talentovaných Rusov, na naše kultúrne a športové úspechy. Ale teraz cítim, že bola nakreslená čiara, ktorá oddeľuje dianie pred a po," uviedla Smirnovová na Telegrame.



"Nemôžeme zostať k tejto celosvetovej katastrofe ľahostajní," dodala.



Smirnovová uviedla, že Holandský národný balet bude "dobrou šancou" a že tento krok zvažovala dokonca už pred konfliktom.



"Je to privilégium mať ju ako baletku v našej spoločnosti tu v Holandsku – hoci okolnosti, ktoré si tento krok vynútili, sú neuveriteľne smutné," napísal vo vyhlásení umelecký riaditeľ Holandského národného baletu Ted Brandsen.