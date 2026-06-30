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Slávneho režiséra odsúdili na 30 mesiacov za podvod voči Netflixu
Režisér totiž neoprávnene minul 11 miliónov dolárov, ktoré mu streamovacia platforma vyplatila v roku 2020 na výrobu science-fiction seriálu Biely kôň, neskôr premenovaného na Conquest.
Autor TASR
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Washington 30. júna (TASR) - Amerického režiséra Carla Rinscha, tvorcu filmu 47 roninov, odsúdili na 30 mesiacov väzenia za podvod, ktorým pripravil spoločnosť Netflix o milióny dolárov, oznámila prokuratúra v New Yorku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rinscha minulý rok obvinili z podvodu a ďalších činov. Režisér totiž neoprávnene minul 11 miliónov dolárov (viac než 9,6 milióna eur), ktoré mu streamovacia platforma vyplatila v roku 2020 na výrobu science-fiction seriálu Biely kôň, neskôr premenovaného na Conquest.
„Namiesto toho, aby peniaze použil na nakrútenie seriálu, Rinsch riskantne investoval do vysoko špekulatívnych obchodov s opciami na akcie a kryptomenami, a minul milióny dolárov na luxusný tovar,“ uviedol vo vyhlásení newyorský prokurátor Jay Clayton.
Rinsch si okrem iného údajne kúpil luxusné oblečenie, nábytok, dva matrace v hodnote 638.000 dolárov (takmer 560.000 eur), auto značky Ferrari a päť vozidiel Rolls-Royce.
Okrem trestu odňatia slobody súd nariadil aj prepadnutie majetku Rinscha v hodnote 11 miliónov dolárov.
Jeho obhajcovia žiadali súd o miernejší trest. Tvrdili, že k zneužitiu finančných prostriedkov došlo „pod obrovským tlakom“ v súvislosti s jeho kariérou a počas „mimoriadne konfliktného“ rozvodu.
Aj keď prokuratúra spoločnosť Netflix vo svojich podaniach nikdy výslovne nemenovala, už skôr sa objavili správy o tom, že Rinsch viedol s touto spoločnosťou spor v súvislosti s plánovaným seriálom.
Režisér začal s tvorbou krátkych filmov ako tínedžer, informuje denník The Guardian. Režíroval reklamy a pozornosť si získal filmom 47 roninov, v ktorom hral hlavnú úlohu kanadský herec Keanu Reeves. Ten pred vynesením rozsudku požiadal sudcu o „zhovievavosť a súcit“ s Rinschom. Označil ho za výnimočného umelca, ktorý si svojím správaním často škodí.
Rinscha minulý rok obvinili z podvodu a ďalších činov. Režisér totiž neoprávnene minul 11 miliónov dolárov (viac než 9,6 milióna eur), ktoré mu streamovacia platforma vyplatila v roku 2020 na výrobu science-fiction seriálu Biely kôň, neskôr premenovaného na Conquest.
„Namiesto toho, aby peniaze použil na nakrútenie seriálu, Rinsch riskantne investoval do vysoko špekulatívnych obchodov s opciami na akcie a kryptomenami, a minul milióny dolárov na luxusný tovar,“ uviedol vo vyhlásení newyorský prokurátor Jay Clayton.
Rinsch si okrem iného údajne kúpil luxusné oblečenie, nábytok, dva matrace v hodnote 638.000 dolárov (takmer 560.000 eur), auto značky Ferrari a päť vozidiel Rolls-Royce.
Okrem trestu odňatia slobody súd nariadil aj prepadnutie majetku Rinscha v hodnote 11 miliónov dolárov.
Jeho obhajcovia žiadali súd o miernejší trest. Tvrdili, že k zneužitiu finančných prostriedkov došlo „pod obrovským tlakom“ v súvislosti s jeho kariérou a počas „mimoriadne konfliktného“ rozvodu.
Aj keď prokuratúra spoločnosť Netflix vo svojich podaniach nikdy výslovne nemenovala, už skôr sa objavili správy o tom, že Rinsch viedol s touto spoločnosťou spor v súvislosti s plánovaným seriálom.
Režisér začal s tvorbou krátkych filmov ako tínedžer, informuje denník The Guardian. Režíroval reklamy a pozornosť si získal filmom 47 roninov, v ktorom hral hlavnú úlohu kanadský herec Keanu Reeves. Ten pred vynesením rozsudku požiadal sudcu o „zhovievavosť a súcit“ s Rinschom. Označil ho za výnimočného umelca, ktorý si svojím správaním často škodí.