Slávnemu ruskému režisérovi nepredĺžili zmluvu v štátnom divadle

Kirill Serebrennikov, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 9. februára (TASR) - Známy ruský filmový, divadelný a operný režisér Kirill Serebrennikov, ktorý bol roky vyšetrovaný pre podozrenie zo sprenevery, prišiel o post umeleckého šéfa a riaditeľa multižánrovej divadelnej scény Gogoľ-centr/Gogol-center v Moskve.Serebrennikov o tom podľa agentúry DPA informoval na svojom konte na sociálnej sieti Instagram s tým, že zmluva s touto štátom financovanou inštitúciou mu vyprší 25. februára.V svojom príspevku naznačil, že, ale detaily svojich plánov neuviedol.Gogoľ-centr by mal po Serebrennikovovi viesť režisér Alexej Agranovič, informoval spravodajský portál Meduza.io.V ruských médiách sa o Serebrennikovovom osude v poslednom čase veľa špekulovalo vzhľadom na to, že sa blížil koniec jeho kontraktu v prestížnom avantgardnom divadelnom centre. On sám sa k záležitosti vyjadril až teraz.Serebrennikov viedol Gogoľ-centr od jeho založenia v roku 2012. Vlani v júni ho však moskovský súd odsúdil na tri roky podmienečného väzenia a pokutu 800.000 rubľov (8797 eur) v prípade sprenevery finančných prostriedkov poskytnutých štátom na divadelný projekt na propagáciu moderného umenia.Pravdepodobne najznámejšieho súčasného ruského divadelného a filmového režiséra a jeho blízkych spolupracovníkov vyšetrovatelia obvinili zo sprenevery 133 miliónov rubľov (1,7 milióna eur) určených na financovanie divadelného projektu Platforma. Spreneverenú sumu po troch súdnych auditoch znížili na takmer 129 miliónov rubľov.Serebrennikov, ktorý je známy ako kritik korupcie, byrokracie i ruskej vlády, svoju vinu odmietal a proces považuje za politicky motivovaný.Niektorí pozorovatelia spojili tento prípad s kritikou z úst Serebrennikova na adresu ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá má tesné väzby na najvyššie vládne miesta.Režisérovo zadržanie i súdny proces vyvolali kritiku v umeleckých kruhoch v celom Rusku, ktoré to považovali za ďalší prejav obmedzovania umeleckých slobôd.Zástupcovia ruskej umeleckej komunity opakovane žiadali prezidenta Vladimira Putina a ďalších najvyšších vládnych predstaviteľov, aby bola žaloba voči Serebrennikovovi a ďalším osobám figurujúcim v tejto kauze stiahnutá, čo sa však nestalo.Režisérovi vyjadrili podporu aj mnohí zahraniční umelci, napríklad britský herec Ian McKellen.