Slávni Kiss prekvapujúco ohlásili šou v Las Vegas

New York 25. marca - Len 15 mesiacov po predpokladanej "labutej piesne" ohlásili americkí rockoví veteráni Kiss návrat na koncertné pódium. Zatiaľ len v podobe jednorazového vystúpenia bez ich ikonických masiek. TASR o tom informuje podľa hudobného magazínu Billboard.



Vystúpenie bolo oznámené prostredníctvom e-mailu zaslaného fanúšikom, v ktorom sa potvrdzuje, že skupina vystúpi v rámci trojdňového podujatia "Kiss Army Storms Vegas", ktoré sa uskutoční od 14. do 16. novembra v priestoroch Virgin Hotels v Las Vegas.



Hoci sa očakáva, že čoskoro bude k dispozícii kompletný zoznam aktivít, hlavnou myšlienkou správy je zámer skupiny Kiss odohrať v rámci podujatia šou bez mejkapu. Pôjde o prvé vystúpenie kapely od decembra 2023, keď formácia ukončila svoje "End of the Road Tour" dvojdňovým vystúpením v newyorskej Madison Square Garden.



Napriek rozsiahlemu rozlúčkovému turné (druhému po turné s príznačným názvom "Kiss Farewell Tour" z roku 2001) skalní fanúšikovia špekulovali, že by sa kapela mohla niekedy opäť postaviť na koncertné pódium. Basgitarista Gene Simmons toto tvrdenie rýchlo vyvrátil a v rozhovore pre hudobný magazín Rolling Stone v novembri 2023 objasnil plány kapely: "Hneď tu a teraz, s rukou na Biblii, poviem, že to bude záverečné vystúpenie (skupiny) KISS v mejkape."



Od posledného vystúpenia kapely v roku 2023 sa objavili správy, že formácia plánuje preniesť svoje živé vystúpenia do digitálneho priestoru, pričom tieto vystúpenia by mali odštartovať v Las Vegas v roku 2027. "Je to povinný zážitok, ktorý treba vidieť," povedal Stanley v podcaste "Behind the Setlist" časopisu Billboard v roku 2024.



"Je to nad rámec všetkého, o čom ktokoľvek iný uvažoval," dodal 73-ročný Stanley. Členovia skupiny KISS už predtým vystúpili bez mejkapu v roku 1983, keď začali svoju "nemaskovanú" éru spolu s vydaním albumu "Lick It Up".



Táto éra trvala až do roku 1996, keď skupina pred turné "Alive/Worldwide Tour" opäť nasadila svoj ikonický vzhľad. Fanúšikovia môžu očakávať i účasť bývalého člena skupiny Brucea Kulicka, hoci nie je jasné, či plánuje vystúpiť s kapelou alebo samostatne v rámci podujatia. Gitarista bol predtým oficiálnym členom Kiss od roku 1984 do roku 1996. Kulick je jeden z dvoch hudobníkov, ktorí počas členstva v skupine Kiss nenosili mejkap (druhým bol Mark St. John) a s kapelou opäť vystúpil na podujatiach s názvom "Kiss Kruise" v rokoch 2018 a 2021.