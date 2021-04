Slávnostná bohoslužba sa konala aj v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme

Jeruzalem 4. apríla (TASR) - Za účasti desiatok veriacich a duchovných sa v nedeľu v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme konala omša Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania, ktorú slávil latinský patriarcha Jeruzalema, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa. Ako informovala agentúra Reuters, účasť veriacich na bohoslužbe bola možná aj vďaka efektívnej vakcinačnej kampani v Izraeli.



Vo svojej homílii arcibiskup Pizzaballa vyjadril nádej, že svet sa v postcovidovej dobe vráti k svojej podstate a duchovnosti.



"Sme v pokušení dohnať stratené, máme pocit, akoby nám život unikal medzi prstami," uviedol patriarcha, pričom však zdôraznil, že treba mať odvahu "byť učeníkmi nemožného", lebo "pre tých, ktorí majú vieru, nie je nič nemožné".



Vo svojej úvahe o Ježišovom vzkriesení arcibiskup povedal, že "každá smrť, každá bolesť, každá námaha, každá slza môžu byť premenené na život". "A to je nádej. Vždy je nádej," zdôraznil.



Bazilika Božieho hrobu stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš. V Jeruzaleme je toto miesto centrom slávenia Veľkej noci, najvýznamnejšieho sviatku v liturgickom kalendári kresťanských cirkví.



Agentúra Reuters pripomenula, že kým vlani boli v tomto čase ulice jeruzalemského Starého mesta pre pandémiu ľudoprázdne, tento rok po trase 14 zastavení Krížovej cesty na Via Dolorosa kráčali na Veľký piatok aspoň stovky ľudí, pričom zväčša miestnych. Pred pandémiou do Jeruzalema v čase Veľkej noci prichádzali tisíce pútnikov z celého sveta.



Chrám Božieho hrobu sa nachádza v opevnenom Starom meste, ktoré Izrael obsadil vo vojne v roku 1967.