Slávnostné položenie základného kameňa Nordhafen Living & Office

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty a buduje ucelené mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria nábrežná štvrť Eurovea City s prvým slovenským mrakodrapom, v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19, Pribinova 34, Pribinova 40 či Landererova 12 alebo nákupné centrum Eperia v Prešove. V Londýne dokončila prvé projekty Triptych Bankside a Appleby Blue a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux realizovala nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners. V Berlíne začala realizovať prvý projekt Nordhafen Living & Office.

Berlín 2. októbra (OTS) – Zástupcovia JTRE a JTRE Germany za účasti, architektov, dodávateľov a médií položili základný kameň a uložili časovú kapsulu na stavbe Nordhafen Living & Office. Projekt v atraktívnej centrálnej lokalite Berlína je premiérou nemeckej pobočky poprednej stredoeurópskej developerskej spoločnosti JTRE.Slávnostné položenie základného kameňa prvého projektu JTRE na nemeckom trhu Nordhafen Living & Office sa uskutočnilo 2. októbra 2024 na mieste, kde už o tri roky bude stáť multifunkčný blok s celkovou hrubou podlahovou plochou takmer 33-tisíc štvorcových metrov. Ponúkne 150 rezidencií určených na dlhodobý prenájom, ale aj administratívu, obchod a chýbať nebudú priestory pre gastronómiu či iné moderné služby podľa princípov pätnásťminútového mesta. Tento ambiciózny stavebný projekt, ktorý navrhli medzinárodne uznávaní architekti zo štúdia gmp Architekten, prinesie nové akcenty do novovznikajúcej štvrte Europacity v srdci Berlína.Symbolického aktu položenia základného kameňa a uloženia časovej kapsule sa zúčastnili Peter Píš, obchodný riaditeľ JTRE, Lukáš Sásik, riaditeľ oddelenia zahraničných operácií JTRE a konateľ JTRE Germany, Sebastian Mirrek a Jesper van der Heiden, projektoví manažéri stavby Nordhafen Living & Office a Hans Joachim Paap, hlavný architekt zo štúdia gmp Architekten. Do časovej kapsule okrem aktuálneho výtlačku novín a projektovej dokumentácie vložili účastníci aj kartu s ich osobným želaním novozaloženej spoločnosti a projektu.“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.dodáva Lukáš Sásik, riaditeľ oddelenia zahraničných operácií JTRE a konateľ JTRE Germany.Foto: Manuel Weidt“ opisuje Jesper van der Heiden, projektový manažér stavby Nordhafen Living & Office.Nordhafen Living & Office bude miestom pre aktívny život a prácu v rozvíjajúcej sa modernej štvrti Europacity. Rezidenti budú môcť využívať zelený vnútroblok s oddychovou zónou a detským ihriskom, viac ako 300 cyklostojanov s kompletným zázemím, podzemnú garáž s nabíjačkami pre elektromobily. Nájomcovia kancelárií ocenia aj priestrannú strešnú terasu. Na streche budú umiestnené solárne panely. Projekt už získal predcertifikáciu LEED Platinum a uchádza sa aj o certifikát WELL na najvyššom stupni, WiredScore a SmartScore.Europacity v centrálnom obvode Berlín-Mitte je rozsiahly rozvojový projekt v mimoriadne atraktívnej lokalite medzi Hlavnou železničnou stanicou a historickým prístavom Nordhafen, v blízkosti vládnej štvrte. Celkovou plochou 40 hektárov so všetkými službami a funkciami má zásadný význam pre celý Berlín. Europacity zahŕňa štyri funkčne rôznorodé súčasti. Okrem bývania, kancelárií, hotela a denného centra pre deti prinesie gastronómiu, obchody a služby v živom parteri budov. Prinesie atmosféru typických berlínskych susedstiev, nazývaných miestnymi Kiez, kde sa odohráva bohatý spoločenský život Berlínčanov. Je v pešej dostupnosti od ikonických atrakcií ako Brandenburská brána, bulvár Unter den Linden, park Tiergarten, Múzejný ostrov či Berlínsky dóm.