Slávny aténsky Partenón sa prvýkrát po desaťročiach zbavil lešenia
Autor TASR
Atény 11. októbra (TASR) – Návštevníci Atén si môžu po niekoľkých desaťročiach opäť vychutnať nerušený výhľad na chrám Partenón na Akropole, informovala v sobotu agentúra AP.
Lešenie, ktoré bolo postavené okolo západnej fasády chrámu z 5. storočia pred n. l. kvôli konzervačným prácam pred približne 20 rokmi, bolo odstránené koncom septembra. Grécka ministerka kultúry Lina Mendoniová upozornila, že je to prvýkrát za približne 200 rokov, čo je exteriér chrámu úplne bez lešenia.
„Pre návštevníkov je to, akoby videli úplne iný monument,“ povedala Mendoniová.
Konzervačné práce však musia pokračovať – nové, ľahšie lešenie bude na západnej strane chrámu postavené približne o mesiac. Ďalšie práce potrvajú do začiatku leta 2026 a potom bude Partenón zbavený lešenia už úplne.
Akropola je najnavštevovanejšou turistickou atrakciou Grécka - napr. v roku 2024 ju navštívilo 4,5 milióna ľudí. Mramorový chrám bol postavený v polovici 5. storočia pred n. l. na počesť ochrankyne mesta - bohyne Atény.
