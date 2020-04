Slávny divadelný festival v Avignone sa pre koronavírus neuskutoční

Paríž 14. apríla (TASR) - Medzinárodný divadelný festival vo francúzskom meste Avignon sa tento rok neuskutoční pre epidémiu koronavírusu. V pondelok večer o tom podľa agentúry AFP informovali organizátori tohto podujatia.



Festival v Avignone mal pôvodne byť v čase od 3. do 23. júla, ale momentálne nie sú "podmienky na to, aby sa 74. ročník (festivalu) konal," vysvetlili organizátori.



Vzali pritom do úvahy slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý vo svojom pondelkovom prejave venovanom epidémii koronavírusu uviedol, že v krajine sa najmenej do polovice júla nebude môcť konať žiaden festival.



Počas prezentácie programu avignonského festivalu jeho riaditeľ Olivier Py nedávno naznačil jeho možný odklad alebo konanie v zredukovanej podobe. Otázkou zostávalo, či by sa festival konal za účasti publika. Už vtedy Py upozorňoval, že ak sa reštrikcie zavedené vo Francúzsku pre epidémiu koronavírusu neuvoľnia v druhej polovici mája, "organizovať festival bude ťažké".



Avignon sa začiatkom júla stáva metropolou divadelného a performatívneho umenia a hostiteľom jedného z najväčších umeleckých podujatí v Európe, ktoré zvykne prilákať až 700.000 návštevníkov. Založený bol v roku 1947 a odvtedy bol zrušený len raz - v roku 2003 - pre štrajk technického personálu a umelcov.



Pre koronavírus sa v pôvodne plánovanom termíne - v máji - nebude konať ani filmový festival v Cannes.



Rada riaditeľov tohto filmového festivalu v druhej polovici marca informovala, že zvažuje jeho odklad na koniec júna alebo na začiatok júla. Agentúra DPA poznamenala, že Macronovým vyhlásením z pondelka je aj tento náhradný termín ohrozený.