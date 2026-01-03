< sekcia Zahraničie
Slávny hudobný producent George Martin sa narodil pred 100 rokmi
Z piesní, ktoré Martin produkoval, sa na vrchol britského rebríčka dostalo presne 30.
Autor TASR
Bratislava/Londýn 3. januára (TASR) - Ľudia na celom svete poznajú „beatlesácke“ hity ako All My Loving, A Hard Day's Night, Yesterday, Help!, Yellow Submarine, Strawberry Fields Forever, Hey Jude či Here Comes the Sun. Za ich zvukom a aranžmánmi stojí dlhoročný spolupracovník tejto skupiny, hudobný producent a skladateľ George Martin. Tzv. „piaty Beatle“ by sa v sobotu 3. januára dožil 100 rokov.
Martin sa svojou produkčnou zručnosťou počas svojej vyše 60-ročnej kariéry podieľal na vyše 700 záznamoch, nahral filmovú hudbu a spolupracoval s najväčšími talentmi odvetvia. Vďaka svojim technickým znalostiam a láske k experimentovaniu dokázal vytvoriť originálne zvuky zo zariadení, ktoré by moderní hudobníci zavrhli.
George Henry Martin sa narodil 3. januára 1926 do robotníckej rodiny v Londýne. Jeho rodičia chceli pre svojho syna „bezpečné zamestnanie štátneho úradníka“. Počas druhej svetovej vojny slúžil v Kráľovskom vojenskom námorníctve. V rokoch 1947 - 1950 navštevoval londýnsku Guildhall School of Music and Drama, kde absolvoval štúdium hry na klavír a hoboj, ako aj kurzy hudobnej kompozície a orchestračného aranžovania. Krátku dobu strávil v oddelení klasickej hudby BBC, neskôr nastúpil do nahrávacieho štúdia spoločnosti EMI na Abbey Road ako hudobný producent.
Predtým, ako začal spolupracovať s The Beatles a ďalšími popovými hudobníkmi, v 50. a na začiatku 60. rokov produkoval komediálne a novátorské nahrávky ako šéf vydavateľstva Parlophone spadajúceho pod EMI. Kooperoval s umelcami ako Peter Sellers, Spike Milligan, Bernard Cribbins, Shirley Basseyová, Matt Monro alebo s jazzovými orchestrami Johnnyho Dankwortha a Humphreyho Lytteltona.
V roku 1965 opustil EMI a spolu s ďalšími štyrmi hudobnými producentmi založil produkčnú spoločnosť Associated Independent Recording (AIR), ktorá mala tri vlastné profesionálne nahrávacie štúdiá. Najznámejším z nich bolo AIR Montserrat, otvorené v roku 1979 na rovnomennom karibskom ostrove. Nahrávali tu skupiny ako The Police, The Rolling Stones, Black Sabbath, Dire Straits, Duran Duran, Ultravox, Rush, ale aj Elton John, Lou Reed či Luther Vandross. Komplex štúdia zničil v roku 1989 hurikán Hugo.
Jeho najväčší úspech prišiel s liverpoolskou formáciou The Beatles - od „učesaných“ skladieb "merseybeatu" prvej polovice 60. rokov po jej psychedelické kompozície z druhej polovice desaťročia. Martin produkoval 11 z 12-tich štandardizovaných štúdiových albumov The Beatles: Please Please Me (1963), With the Beatles (1963), A Hard Day's Night (1964), Beatles for Sale (1964), Help! (1965), Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Magical Mystery Tour (1967), The Beatles (1968), Yellow Submarine (1969) a Abbey Road (1969).
Produkčne sa však podieľal aj na niekoľkých singloch z posledného albumu skupiny Let It Be (1970), ako aj na jej mimoalbumových singloch. Po rozpade formácie intenzívne spolupracoval s Paulom McCartneym; produkoval jeho svetoznáme piesne ako Live and Let Die (1973) z rovnomennej bondovky alebo Say Say Say (1983), duet s Michaelom Jacksonom. Martin produkoval aj debutový album Ringa Starra s názvom Sentimental Journey (1970).
Z piesní, ktoré Martin produkoval, sa na vrchol britského rebríčka dostalo presne 30. Poslednou bola v roku 1997 pieseň Candle in the Wind, ktorú Elton John nanovo naspieval na počesť zosnulej princeznej Diany. Martin bol držiteľom šiestich cien Grammy, v roku 1996 ho kráľovná Alžbeta II. za zásluhy v oblasti hudobného priemyslu a populárnej kultúry povýšila do rytierskeho stavu.
Martin bol dvakrát ženatý. Zomrel 8. marca 2016 ako 90-ročný v obci Coleshill v anglickom grófstve Oxfordshire. Zanechal po sebe štyroch potomkov vrátane syna Gilesa (56), ktorý kráča v jeho šľapajach ako hudobný producent a skladateľ.
