Slávny karneval v Nice slávi tento rok svoje 150 výročie

Nice 12. februára (TASR) - V juhofrancúzskom meste Nice sa v sobotu začal 150. ročník tradičného karnevalu, ktorý spolu s karnevalmi v Benátkach a v Riu de Janeiro patrí medzi tri najväčšie podujatia tohto druhu na svete.



Ako uviedla agentúra AFP, radnica v Nice očakáva, že karneval v tomto roku do mesta priláka viac ako 200.000 divákov.



V dôsledku pandémie vyvolanej chorobou COVID-19 bol karneval v roku 2021 zrušený a vlani výrazne obmedzený. Tento rok sa koná vo svojej tradičnej veľkoleposti a potrvá až do 26. februára.



Účasť na karnevale je spoplatnená, pokiaľ naň ľudia neprídu v karnevalovom kostýme - vtedy majú vstup voľný. Organizátori uviedli, že vstupenky na tohtoročné sprievody sú takmer vypredané.



Témou tohtoročného karnevalu sú Poklady sveta. Tento výber súvisí so 150. výročím prvého karnevalu v Nice a bol zvolený i na počesť zápisu Nice ako "zimného letoviska na Riviére" do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.



V karnevalovom sprievode sa preto objavia viaceré pamiatky chránené UNESCO, napr. alegorický voz dekorovaný do podoby ikonického mauzólea Tádž Mahál, šikmej veže v Pise či newyorskej Sochy slobody.



Čestným hosťom karnevalu je brazílske mesto Rio de Janeiro - podobu jedného z alegorických vozov dokonca navrhli dvaja brazílski "carnavalescos" - Gabriel Haddad a Leonardo Barra.



Mestské múzeum Villa Massena, ktoré sa nachádza na obľúbenej Anglickej promenáde, prispelo ku karnevalu výstavou kostýmov z najväčších brazílskych škôl samby.



Ďalšou párty, ktorá v Nice bude stáť za navštívenie, bude Queernaval - najväčší karneval homosexuálov vo Francúzsku. Prvýkrát sa táto párty konala v roku 2015 a na scénu sa vráti 17. februára.