< sekcia Zahraničie
Slávny škótsky herec Sean Connery by mal 95 rokov
Thomas Sean Connery sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburghu. Vyrastal v skromných podmienkach, v rodine robotníka a upratovačky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn/Bratislava 24. augusta (TASR) - Bol prvý a najobľúbenejší predstaviteľ Jamesa Bonda. Je držiteľ Oscara a troch Zlatých glóbusov a britská kráľovná Alžbeta II. mu v roku 2000 udelila rytiersky titul. Škótsky herec Sean Connery, ktorého Európska filmová akadémia (EFA) ovenčila cenou za celoživotný prínos, by v pondelok 25. augusta oslávil 95 rokov.
Za hlavnú úlohu vo filme Dr. No v réžii Terencea Younga dostal po svetovej premiére 5. októbra 1962 v Londýne rôznorodé recenzie. Bondovu osudovú ženu stvárnila Ursula Andressová ako Honey Ryderová. Ešte dva týždne pred začiatkom nakrúcania táto rola nebola obsadená. Sean Connery si slávneho agenta zahral ešte šesťkrát.Podľa mnohých kritikov, ale aj divákov bolo práve Conneryho stvárnenie Jamesa Bonda to najlepšie.
Thomas Sean Connery sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburghu. Vyrastal v skromných podmienkach, v rodine robotníka a upratovačky. Aby prispel do rodinného rozpočtu, roznášal mlieko a neskôr pracoval ako pomocný robotník na stavbách. Školskú dochádzku ukončil v 13-tich rokoch a ako 15-ročný vstúpil do radov britského námorníctva.
Venoval sa kulturistike a cvičeniu. Vypestoval si tak atletickú postavu, vďaka čomu začal pracovať v reklame - predvádzal plavky, ale pôsobil aj ako model v umeleckých školách. V roku 1950 (niektoré zdroje uvádzajú rok 1953) sa umiestnil na treťom mieste v kulturistickej súťaži Mr. Universe v Londýne.
Dostal prvé herecké ponuky, začal sa presadzovať v malých úlohách v londýnskych divadlách. V roku 1954 sa objavil vo svojom prvom celovečernom filme Lilacs in the Spring, hoci nebol uvedený v titulkoch. Nasledovali filmy Predané životy (1957) či Iný čas, iné miesto (1958).
Zlom v hereckej kariére Seana Conneryho nastal v roku 1962, keď stvárnil tajného agenta 007 Jamesa Bonda v prvej bondovke Dr. No. K úlohe, ktorá z neho urobila filmovú hviezdu, sa nedostal jednoducho. Spočiatku nepresvedčil ani autora literárnej predlohy Iana Fleminga, ktorý si agenta predstavoval úplne inak. Šancu mu však dali producenti a tiež režisér Terence Young. Connery sa príležitosti uchopil s nasadením a stal sa z neho fanúšikmi bondoviek najuznávanejší agent 007.
Slávneho agenta stvárnil aj v ďalších, dnes už kultových pokračovaniach ako Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) alebo Žiješ len dvakrát (1967).
Po štvorročnej prestávke nakrútil ešte Diamanty sú večné (1971). Po tejto snímke povedal, že s agentom 007 navždy končí. V roku 1983 ho prehovorili a postavu agenta stvárnil v snímke Nikdy nehovor nikdy (1983). Tá však nevznikla v produkcii spoločnosti Eon Productions a nepovažuje sa za klasickú bondovku.
Bondovky však neboli jediné filmy, v ktorých Connery predviedol svoj talent. Hlavné postavy stvárnil napríklad v snímkach Bezcharakterná žena (1964), kde hral s Ginou Lollobrigidou, či v klasike detektívneho žánru - vo filme Vražda v Orient exprese (1974). Nasledovali vojnová snímka Muž, ktorý chcel byť kráľom (1975) či dobrodružný film Prvá veľká vlaková lúpež (1978).
Z tieňa agenta 007 sa vymanil aj postavou františkánskeho mnícha a detektíva Williama z Baskervillu v historickom filme Meno ruže (1986). V roku 1987 stvárnil policajta Jima Maloneho vo filme Nepodplatiteľní. Za vedľajšiu úlohu nekompromisného policajta získal Oscara i Zlatý glóbus.
Filmových fanúšikov zaujal aj vo filmoch Highlander (1986), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989), Ruský dom (1990), Hon na ponorku (1990), Šaman (1991), Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991), Prvý rytier (1995), Skala (1996), Podoby lásky (1998), Pasca (1999) alebo Liga výnimočných (2003).
Britská kráľovná Alžbeta II. udelila v roku 2000 úspešnému hercovi rytiersky titul. Connery je tiež držiteľom Ceny Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo (1996) a v roku 2005 ho Európska filmová akadémia (EFA) ovenčila cenou za celoživotný prínos.
V roku 1999 bol podľa ankety britského ženského časopisu New Woman vyhlásený za najsexi muža storočia. Vtedy 68-ročný Connery porazil aj takých rivalov, akými boli Harrison Ford, Mel Gibson či Brad Pitt. Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky nemeckého programového magazínu TV Guide z roku 2008 bol Connery najlepším predstaviteľom agenta 007 Jamesa Bonda. Zomrel 31. októbra 2020 na Bahamách vo veku 90 rokov.
Connery bol v rokoch 1962 - 1974 ženatý s austrálskou herečkou a spisovateľkou Diane Cilentovou, hoci od roku 1971 žili odlúčene. Mali spolu syna Jasona Conneryho, ktorý je tiež herec. Od roku 1975 až do svojej smrti bol ženatý s francúzsko-marockou maliarkou Micheline Roquebruneovou. Okrem toho mal počas života aféry s viacerými ženami z umeleckého prostredia.
Za hlavnú úlohu vo filme Dr. No v réžii Terencea Younga dostal po svetovej premiére 5. októbra 1962 v Londýne rôznorodé recenzie. Bondovu osudovú ženu stvárnila Ursula Andressová ako Honey Ryderová. Ešte dva týždne pred začiatkom nakrúcania táto rola nebola obsadená. Sean Connery si slávneho agenta zahral ešte šesťkrát.Podľa mnohých kritikov, ale aj divákov bolo práve Conneryho stvárnenie Jamesa Bonda to najlepšie.
Thomas Sean Connery sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburghu. Vyrastal v skromných podmienkach, v rodine robotníka a upratovačky. Aby prispel do rodinného rozpočtu, roznášal mlieko a neskôr pracoval ako pomocný robotník na stavbách. Školskú dochádzku ukončil v 13-tich rokoch a ako 15-ročný vstúpil do radov britského námorníctva.
Venoval sa kulturistike a cvičeniu. Vypestoval si tak atletickú postavu, vďaka čomu začal pracovať v reklame - predvádzal plavky, ale pôsobil aj ako model v umeleckých školách. V roku 1950 (niektoré zdroje uvádzajú rok 1953) sa umiestnil na treťom mieste v kulturistickej súťaži Mr. Universe v Londýne.
Dostal prvé herecké ponuky, začal sa presadzovať v malých úlohách v londýnskych divadlách. V roku 1954 sa objavil vo svojom prvom celovečernom filme Lilacs in the Spring, hoci nebol uvedený v titulkoch. Nasledovali filmy Predané životy (1957) či Iný čas, iné miesto (1958).
Zlom v hereckej kariére Seana Conneryho nastal v roku 1962, keď stvárnil tajného agenta 007 Jamesa Bonda v prvej bondovke Dr. No. K úlohe, ktorá z neho urobila filmovú hviezdu, sa nedostal jednoducho. Spočiatku nepresvedčil ani autora literárnej predlohy Iana Fleminga, ktorý si agenta predstavoval úplne inak. Šancu mu však dali producenti a tiež režisér Terence Young. Connery sa príležitosti uchopil s nasadením a stal sa z neho fanúšikmi bondoviek najuznávanejší agent 007.
Slávneho agenta stvárnil aj v ďalších, dnes už kultových pokračovaniach ako Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) alebo Žiješ len dvakrát (1967).
Po štvorročnej prestávke nakrútil ešte Diamanty sú večné (1971). Po tejto snímke povedal, že s agentom 007 navždy končí. V roku 1983 ho prehovorili a postavu agenta stvárnil v snímke Nikdy nehovor nikdy (1983). Tá však nevznikla v produkcii spoločnosti Eon Productions a nepovažuje sa za klasickú bondovku.
Bondovky však neboli jediné filmy, v ktorých Connery predviedol svoj talent. Hlavné postavy stvárnil napríklad v snímkach Bezcharakterná žena (1964), kde hral s Ginou Lollobrigidou, či v klasike detektívneho žánru - vo filme Vražda v Orient exprese (1974). Nasledovali vojnová snímka Muž, ktorý chcel byť kráľom (1975) či dobrodružný film Prvá veľká vlaková lúpež (1978).
Z tieňa agenta 007 sa vymanil aj postavou františkánskeho mnícha a detektíva Williama z Baskervillu v historickom filme Meno ruže (1986). V roku 1987 stvárnil policajta Jima Maloneho vo filme Nepodplatiteľní. Za vedľajšiu úlohu nekompromisného policajta získal Oscara i Zlatý glóbus.
Filmových fanúšikov zaujal aj vo filmoch Highlander (1986), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989), Ruský dom (1990), Hon na ponorku (1990), Šaman (1991), Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991), Prvý rytier (1995), Skala (1996), Podoby lásky (1998), Pasca (1999) alebo Liga výnimočných (2003).
Britská kráľovná Alžbeta II. udelila v roku 2000 úspešnému hercovi rytiersky titul. Connery je tiež držiteľom Ceny Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo (1996) a v roku 2005 ho Európska filmová akadémia (EFA) ovenčila cenou za celoživotný prínos.
V roku 1999 bol podľa ankety britského ženského časopisu New Woman vyhlásený za najsexi muža storočia. Vtedy 68-ročný Connery porazil aj takých rivalov, akými boli Harrison Ford, Mel Gibson či Brad Pitt. Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky nemeckého programového magazínu TV Guide z roku 2008 bol Connery najlepším predstaviteľom agenta 007 Jamesa Bonda. Zomrel 31. októbra 2020 na Bahamách vo veku 90 rokov.
Connery bol v rokoch 1962 - 1974 ženatý s austrálskou herečkou a spisovateľkou Diane Cilentovou, hoci od roku 1971 žili odlúčene. Mali spolu syna Jasona Conneryho, ktorý je tiež herec. Od roku 1975 až do svojej smrti bol ženatý s francúzsko-marockou maliarkou Micheline Roquebruneovou. Okrem toho mal počas života aféry s viacerými ženami z umeleckého prostredia.