Sledkom otvoril vyšetrovanie pádu údajného Prigožinovho lietadla

Moskva 24. augusta (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal vyšetrovanie havárie lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska, na ktorého palube sa podľa ruských úradov nachádzal vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy televízie Sky News.



Sledkom vo vyhlásení potvrdil, že pri nehode zahynulo desať ľudí, no nespomenul priamo Prigožina.



"Lietadlo spadlo v Tverskej oblasti cestou z Moskvy do Petrohradu... Na miesto udalosti vyrazil vyšetrovací tím, určia sa všetky potrebné forenzné analýzy a bude určená príčina havárie lietadla," uviedol Sledkom vo vyhlásení.



Dodal, že vyšetrovanie začal na základe trestného zákona vo veci "porušenia dopravných bezpečnostných pravidiel a prevádzky leteckej dopravy".



Lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou. Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Jeho smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili, píše agentúra DPA.



Z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24 vyplýva, že let prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne, stroj však zrazu začal prudko klesať.



Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj cielene zostrelila protivzdušná obrana nad Tverskou oblasťou.



Sky News však upozorňuje, že koluje množstvo verzií o tom, čo presne sa mohlo stať. Hovorí sa tiež o chybe motora, pričom na internete začínajú kolovať aj správy o tom, že pasažierom lietadla niekto daroval krabicu vína, ktorá vybuchla.



"Určite je to práca niekoho z vnútra, existuje domnienka, že išlo o bombu v krabici vína," uviedol pre Sky News niekdajší dôstojník britskej spravodajskej Christopher Steele. Dodal, že by išlo o "svojím spôsobom ironický koniec" pre človeka, ktorého kedysi označovali za kuchára ruského prezidenta.