Sledovanie, ktoré vykonáva BND porušuje základné ľudské práva

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecký Spolkový ústavný súd v utorok rozhodol, že sledovanie, ktoré v zahraničí vykonáva Spolková spravodajská služba (BND), porušuje základné ľudské práva, píše agentúra DPA.



Týmto rozhodnutím sudcovia vyhoveli sťažnosti zahraničných novinárov. Tí tvrdili, že BND škodí slobode tlače plošným monitorovaním údajov z internetu.



S prípadom prišli novinárska organizácia Reportéri bez hraníc a šesť zahraničných novinárov. Nepáčila sa im zmena nemeckej legislatívy z roku 2016, ktorá umožňuje BND prehľadávať údaje bez potreby konkrétneho podozrenia.



Nemeckí občania majú podľa zákona pred touto praktikou ochranu. Zahraniční novinári sa však sťažujú, že nemeckí novinári sa môžu zdráhať spolupracovať so zahraničnými partnermi, keďže by túto ochranu stratili.



BND sa podľa rozsudku musí zmenám prispôsobiť do roku 2021, píše agentúra AFP.