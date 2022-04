Sledovanie pornografie na pracovisku je neprijateľné, vyhlásil Johnson

Londýn 28. apríla (TASR) - Sledovať pornografiu je neprijateľné na akomkoľvek pracovisku. Vo štvrtok to vyhlásil britský premiér Boris Johnson, keď sa ho spýtali na vyšetrovanie tvrdení, že nemenovaného zákonodarcu z jeho konzervatívnej strany videli v Dolnej snemovni britského parlamentu sledovať pornovideá vo svojom mobile. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



"Samozrejme, je neprijateľné, aby ktokoľvek robil takúto vec na pracovisku. Platí to pre každý druh práce v celej tejto krajine," povedal Johnson novinárom, keď sa ho na návšteve v rámci volebnej kampane spýtali na obvinenia.



Premiér dodal, že konkrétny prípad - nahlásený v stredu a týkajúci sa nemenovaného člena Johnsonovej konzervatívnej strany -, musí prejsť príslušným postupom vyšetrovania.



Britská Konzervatívna strana už v stredu oznámila, že vyšetruje tvrdenia, na základe ktorých jeden z jej poslancov na zasadnutí parlamentu sledoval na svojom mobilnom telefóne film s pornografickým obsahom.



Meno tohto poslanca nebolo zverejnené. Na jeho správanie v utorok upozornila štátna tajomníčka, vedľa ktorej tento poslanec sedel, uviedla britská stanica BBC.



Prípadom sa bude zaoberať Chris Heaton-Harris, ktorý má na starosti dodržiavanie pravidiel a disciplíny vo vnútri konzervatívcov.



Štátna tajomníčka správanie vyšetrovaného poslanca označila za "úplne neprijateľné". Za "neprijateľné na akomkoľvek pracovisku" to vo vysielaní BBC označil aj konzervatívny poslanec Brendan Clarke-Smith.



Opozičná Labouristická strana vyhlásila, že sledovanie pornografie v Dolnej snemovni britského parlamentu je priestupok, za ktorý by mal byť poslanec vyhodený.