Sledovanosť Oscarov sa opäť prepadla
Sledovanosť klesla o 9 percent oproti minuloročnému postpandemickému maximu 19,7 milióna divákov, keď galavečer prvýkrát moderoval Conan O'Brien.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Sledovanosť 98. ročníka udeľovania prestížnych filmových ocenení Oscar zaznamenala po niekoľkých rokoch rastu ďalší prepad. Spoločnosť Walt Disney Company v utorok uviedla, že nedeľný prenos, vysielaný na stanici ABC a streamovacej službe Hulu, sledovalo tesne pod 17,9 milióna divákov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Sledovanosť klesla o 9 percent oproti minuloročnému postpandemickému maximu 19,7 milióna divákov, keď galavečer prvýkrát moderoval Conan O'Brien. Ešte výraznejší pokles, až o 14 percent, bol v kategórii divákov vo veku 18 až 49 rokov.
Nedeľné Oscary priniesli súboj dvoch filmov štúdia Warner Bros. – Jedna bitka za druhou a Hriešnici, pričom prvý menovaný získal cenu za najlepší film aj réžiu. V druhej spomínanej snímke dostal Michael B. Jordan ocenenie v kategórii najlepší herec. Film Hriešnici bol pritom so 16 nomináciami najviac nominovaným v histórii, no zároveň vytvorili rekord aj v počte prehier - 12.
Aj napriek poklesu sledovanosti zostávajú Oscary najsledovanejším zábavným programom hlavného vysielacieho času v sezóne 2025 – 2026. Golden Globe Awards, vysielané v januári na stanici CBS, sledovalo 8,7 milióna divákov, čo bol tiež pokles o sedem percent oproti predchádzajúcemu roku.
Zapojenie publika však rástlo v iných ukazovateľoch – počet interakcií na sociálnych sieťach v hlavnom vysielacom čase vzrástol o viac než 42 percent a počas večera bolo zaznamenaných viac ako 129 miliónov videní videí na platformách Akadémie filmových umení a vied (AMPAS), ktorá Oscary udeľuje.
Podobne ako mnohé iné udeľovania cien, Oscary dosiahli historické minimum v roku 2021 počas pandémie s len 10,4 miliónmi divákov. V 90. rokoch pritom bežne prilákali okolo 45 miliónov sledujúcich. Rekord padol v roku 1998, keď snímka Titanic získala Oscara za najlepší film a prenos si pozrelo 57,2 milióna ľudí.
Televízna sledovanosť už nebude hlavným ukazovateľom úspechu od roku 2029, keď sa Oscary presunú na YouTube pri svojom 101. ročníku.
