Sliač obstaráva autobus s elektrickým pohonom a s nabíjacou stanicou

Sliač 4. augusta (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese chce kúpiť klimatizovaný autobus s elektrickým pohonom a s nabíjacou stanicou. Prevádzkovať ho chce ako školský autobus a zároveň ako spojenie občanov s vojenskou poliklinikou. TASR o tom informovala primátorka Ľubica Balgová.



Dodala, že sliačske zdravotnícke zariadenie je od obytných častí vzdialené a v súčasnosti na dopravu záujemcovia využívajú sociálny taxík. Ten si však obyvatelia podľa primátorky musia zabezpečiť a zavolať. Spomenula, že nový autobus s kapacitou 25 miest bude mať pravidelnú linku. „Je to malý dopravný prostriedok, máme to však tak akurát vypočítané na takú kapacitu, ktorú potrebujeme,“ vysvetlila.



Ako ďalej uviedla, samospráva má predstavu, po ktorých trasách by mal premávať. „Ráno odvezie ľudí zo Sliača na Trebuľu, čo je naša miestna časť pri Kováčovej, kde ľudia chodia do práce, do liečebného ústavu Marína a do Národného rehabilitačného centra,“ objasnila s tým, že zároveň môže deti voziť do školy. Nový dopravný prostriedok by mal premávať aj do miestnej časti Sampor.



Oznámenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie uvádza, že zákazku rozdelili do dvoch častí. Predpokladaná hodnota prvej, ktorou je autobus s elektrickým pohonom, je 319.000 eur bez DPH. V rámci projektu je druhou časťou obstaranie nabíjacej stanice, predpokladaná cena je 18.845 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 21. augusta. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Projekt súvisí s Európskym fondom regionálneho rozvoja.