Slobodná Európa: Počet diplomatov ruskej ambasády v Budapešti sa mení

Budapešť 19. apríla (TASR) - Počet zamestnancov veľvyslanectva Ruskej federácie v Budapešti vlani výrazne stúpol, zatiaľ čo mnoho európskych krajín vyhostilo mnoho ruských diplomatov podozrivých zo špionáže. Upozornila na to v stredu maďarská webová stránka Rádia Slobodná Európa, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ruské zastupiteľstvo malo v novembri 2021 46 registrovaných diplomatov, do júla minulého roka ich počet stúpol na 50 a do konca vlaňajšieho októbra pribudlo ďalších deväť. Počet diplomatov ruského veľvyslanectva v Budapešti tak v priebehu vojny na Ukrajine stúpol o tretinu, konštatovala Slobodná Európa.



Zvýšenie počtu ruských diplomatov v Budapešti však bolo zrejme nevyhnutné iba dočasne, pretože na jar tohto roka osadenstvo ambasády kleslo pod počet z obdobia pred vojnou, píše Rádio Slobodná Európa. Ruská Medzinárodná investičná banka (IIB) pritom na návrh premiéra Viktora Orbána presťahovala v roku 2019 svoje sídlo do Budapešti a aj jej pracovníci v zmysle osobitného zákona požívajú plnú diplomatickú imunitu.



Pred dvoma rokmi vyšlo najavo, že ruskí agenti mohli využívať Maďarsko ako diplomatické krytie. Dvaja z nich oficiálne doručujúci diplomatickú zásielku do Budapešti odcestovali z maďarského hlavného mesta autom do okolia českých Vrbětic. V novembri a decembri 2014 tam došlo v muničných skladoch k výbuchom, pri ktorých zomreli dvaja ľudia.



V apríli 2021 sa pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky. Česká vláda oznámila, že do výbuchov sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky a Praha vyhostila 18 pracovníkov ruskej ambasády.



Vo Veľkej Británii, ktoré má výrazne väčšiu ekonomickú a diplomatickú váhu než Maďarsko, slúži v súčasnosti 33 ruských diplomatov, na Slovensku 15 a v Českej republike osem, uvádza v rozsiahlej analýze Slobodná Európa.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)