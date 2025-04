Slobodná Európa posiela zamestnancov v Prahe na neplatenú dovolenku

Praha 1. apríla (TASR) - Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) začalo v utorok posielať svojich zamestnancov z centrály v Prahe na neplatenú dovolenku. Dôvodom je skutočnosť, že Agentúra Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) neposlala rozhlasovej stanici na apríl financie schválené Kongresom. Stanica to oznámila na svojej webovej stránke, uvádza TASR.



Poverená šéfka USAGM Kari Lakeová minulý týždeň informovala, že dohoda o financovaní vo forme grantu na rok 2025 vo výške 77 miliónov dolárov je opäť v platnosti. Napriek tomu rozhlasová stanica odvtedy nedostala žiadne prostriedky pridelené Kongresom.



„USAGM neschválila finančný plán RFE/RL na apríl, hoci ho dostala takmer pred dvoma týždňami. Pritom predchádzajúce finančné plány na tento fiškálny rok schvaľovala promptne,“ píše vo svojom najnovšom stanovisku RFE/RL.



V pondelok podala RFE/RL nový podnet na okresnom súde vo Washingtone so žiadosťou o vydanie predbežného opatrenia, vďaka ktorému by dostala peniaze pridelené na apríl, ako aj Kongresom schválené financie na zvyšok aktuálneho fiškálneho roka.



„Už viac než sedem desaťročí pôsobí RFE/RL ako dôležitá súčasť národnej bezpečnosti Spojených štátov a bojuje proti cenzúre, aby prinášala správy miliónom ľudí v tých najrepresívnejších spoločnostiach sveta. RFE/RL bude podnikať právne kroky na súde, pokým nebudeme mať dostatočnú istotu, že USAGM bude postupovať podľa zákona a pošle nám finančné prostriedky, ktoré nám Kongres pridelil,“ uviedol generálny riaditeľ RFE/RL Stephen Capus.



RFE/RL sídli od roku 1995 v Prahe a v súčasnosti vysiela v 27 jazykoch pre 23 krajín vrátane Ruska, kde ju vo februári 2024 vyhlásili za „nežiaducu organizáciu“.



Americký prezident Donald Trump dekrétom podpísaným 14. marca nariadil rozsiahle škrty v USAGM, majúcej v USA na starosti všetky štátom financované programy zahraničného vysielania, ktoré neprevádzkuje armáda. Ide o súčasť jeho snáh o zoštíhlenie federálnej administratívy.