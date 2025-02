Slobodná Európa v Maďarsku je pripravená na ukončenie činnosti

Budapešť 11. februára (TASR) - Pracovníci maďarskej multimediálnej internetovej stránky Slobodná Európa sú pripravení na zatvorenie budapeštianskej redakcie. V súvislosti s úvahami aktuálnej administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa to uviedol v utorok server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Sú pripravení aj na zatvorenie portálu (...) takmer každý si je istý, že redakcia už nebude fungovať v súčasnej podobe," píše atv.hu.



Zamestnanci podľa informácií servera dostali v januári od amerického vedenia email, že februárový plat je istý, potom prišla ďalšia správa, že americký rozpočet by mohol byť hotový do polovice marca a až potom sa rozhodne o osude Slobodnej Európy.



Americký miliardár Elon Musk, ktorý v novej administratíve USA vedie úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), v pondelok podporil návrh, aby americká vláda prestala financovať rozhlasové stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) a Hlas Ameriky (VoA).



Musk reagoval na kritiku vyslanca Spojených štátov pre osobitné misie Richarda Grenella, že v prípade RFE/RL a VoA americkí daňovníci financujú médiá, ktoré zamestnávajú "krajne ľavicových aktivistov". Dodal, že takéto médiá sú reliktom z minulosti. "Nepotrebujeme štátom platené médiá," napísal Grenell. Musk s Grenellom súhlasí a argumentoval, že "Európa je teraz slobodná (ak nepočítame dusiacu byrokraciu)" a tieto stanice "už nikto nepočúva".



Na maďarský mediálny trh sa 8. septembra 2020 po 27 rokoch vrátilo Rádio Slobodná Európa, ktoré však nefunguje ako rozhlasová stanica, ale ako multimediálna internetová stránka. Médium financované americkým Kongresom pôsobí v krajinách, v ktorých sa javia problémy so slobodou tlače, napísal vtedy spravodajský server 444.hu.