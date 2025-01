SLONICA ZABILA TURISTKU: Trénera obvinili z nedbanlivosti

Bangkok 8. januára (TASR) - Thajská polícia v stredu obvinila mahúta (trénera slonov) z nedbanlivosti po tom, ako minulý týždeň jeho slonica zranila španielsku turistku, ktorá neskôr zomrela. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a webu BBC.



"Obvinili sme ho z nedbanlivosti spôsobujúcej smrť a dnes ho postavia pred súd," povedal šéf miestnej polície. Mahútovi hrozí až 10 rokov väzenia a pokuta 200 000 bahtov (asi 5700 eur).



Tragický incident sa odohral v piatok v Centre starostlivosti o slony Koh Yao v provincii Phang Nga. Počas turistami obľúbeného kúpania slonov slonica zaútočila na Španielku a vážne ju poranila klom. Neskôr zomrela v nemocnici.



Blanca Ojanguren Garcíová (22) študovala právo a medzinárodné vzťahy na univerzite v Navarre a v rámci študentského výmenného programu bola na Taiwane. Spolu so svojím priateľom pricestovali do Thajska 26. decembra. Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že španielsky konzulát v Bangkoku jej rodine poskytuje potrebnú pomoc.



Kúpanie slonov je obľúbenou aktivitou pre turistov. Skupiny za práva zvierat však argumentujú, že slonom to môže spôsobovať stres a kritizujú to ako neetické a nebezpečné. Podľa organizácie World Animal Protection sa v celom Thajsku chová na turistické účely asi 2800 slonov.



Zatiaľ čo nebezpečné kontakty medzi dedinčanmi a divokými slonmi sú pomerne bežné, útoky v centrách pre slony sú zriedkavé. Divoké slony zabili podľa oficiálnych údajov v Thajsku za posledných 12 rokov 227 ľudí vrátane turistov.