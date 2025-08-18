< sekcia Zahraničie
Slová delulu aj skibidi sú už v slovníku,reaguje tak na generáciu Alfa
Medzi novými pojmami si miesto našlo aj slovo „delulu“, ktoré je odvodené od anglického slova „delusional“ (klamlivý).
Autor TASR
Cambridge 18. augusta (TASR) - Do internetovej edície slovníka vydavateľstva Univerzity v Cambridgi sa za posledný rok dostalo približne 6000 nových slov. Sú medzi nimi aj slangové výrazy ako „skibidi“, „delulu“ a „tradwife“, ktoré popularizovali sociálne siete a najmladšie generácie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Internetová kultúra mení anglický jazyk a je fascinujúce pozorovať a zaznamenávať tento vplyv v slovníku,“ poznamenal Colin McIntosh, manažér lexikálneho programu v najväčšom internetovom slovníku na svete Cambridge Dictionary.
Tento slovník používa databázu Cambridge English Corpus obsahujúcu viac než dve miliardy slov písanej a hovorenej angličtiny. Sleduje tým, ako rôzni ľudia používajú nové slová, ako často a v akých kontextoch.
Pokiaľ ide o najnovšie prírastky, výraz „tradwife“ vznikol ako zloženina slov traditional wife (tradičná manželka). Vydavateľstvo upozornilo, že tento termín odráža „rastúci kontroverzný trend na sieťach Instagram a TikTok, ktorý vyzdvihuje tradičné rodové roly“.
Odborníci stojaci za slovníkom sa takisto podujali úlohy definovať slovo „skibidi“, ktoré sa stalo populárnym v internetových mémoch. Môže pritom naberať rôzne významy, ako napríklad byť super alebo aj zlý - alebo nemusí mať vôbec žiaden význam. AFP k tomu píše, že tento v podstate 'bľabot' rozšíril kanál Skibidi Toilet pôsobiaci na platforme YouTube, ktorý zverejňuje bezduchý obsah zo sociálnych sietí konzumovaný najmladšou generáciou Alfa.
Medzi novými pojmami si miesto našlo aj slovo „delulu“, ktoré je odvodené od anglického slova „delusional“ (klamlivý). Definovali ho ako „vieru vo veci, ktoré nie sú skutočné alebo pravdivé, zvyčajne iba preto, že ste sa tak rozhodli“. Príkladom sa stal prejav austrálskeho premiéra Antonyho Albaneseho v parlamente z roku 2025, v ktorom použil frázu „delulu with no solulu“ (odtrhnutý od reality a bez riešenia).
Ďalšie nové frázy zahŕňajú „lewk“, ktorý sa používa na opis jedinečného módneho štýlu a ktorý popularizovala americká televízna drag relácia RuPaul's Drag Race, či „inspo“, teda skratka pre inšpiráciu. Kultúra práce z domova zase dala vzniknúť výrazu „mouse jiggler“, ktorý označuje spôsob, ako predstierať, že pracujete, keď v skutočnosti nepracujete.
