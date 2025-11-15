< sekcia Zahraničie
Slováci hrali s Albánskom nerozhodne 0:0
Zverenci trénera Juraja Ančica sa na záver skupiny stretnú práve s Ukrajinou, súboj je na programe v utorok.
Autor TASR
Drač 15. novembra (TASR) - Slovenským futbalovým reprezentantom do 19 rokov nevyšiel druhý zápas v prvej fáze kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie podľa predstáv. V sobotnom dueli 5. skupiny iba remizovali s domácimi Albáncami 0:0. Na čele tabuľky ich tak predbehli Ukrajinci, ktorí zdolali Čiernu Horu jasne 3:0.
Zverenci trénera Juraja Ančica sa na záver skupiny stretnú práve s Ukrajinou, súboj je na programe v utorok. Do druhej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej z trinástich štvorčlenných skupín a jeden najlepší z tabuľky tretích tímov.
Zverenci trénera Juraja Ančica sa na záver skupiny stretnú práve s Ukrajinou, súboj je na programe v utorok. Do druhej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej z trinástich štvorčlenných skupín a jeden najlepší z tabuľky tretích tímov.
prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
5. skupina:
Slovensko - Albánsko 0:0
ČK: 90.+1 Huqi (Albánsko) po 2. ŽK
ďalší zápas:
Ukrajina - Čierna Hora 3:0 (3:0)
Góly: 13. Reduško, 27. Popov, 36. Kamenskyj
tabuľka:
1. Ukrajina 2 2 0 0 6:0 6
1. SLOVENSKO 2 1 1 0 3:0 4
3. Albánsko 2 0 1 1 0:3 1
3. Č. Hora 2 0 0 2 0:6 0
5. skupina:
Slovensko - Albánsko 0:0
ČK: 90.+1 Huqi (Albánsko) po 2. ŽK
ďalší zápas:
Ukrajina - Čierna Hora 3:0 (3:0)
Góly: 13. Reduško, 27. Popov, 36. Kamenskyj
tabuľka:
1. Ukrajina 2 2 0 0 6:0 6
1. SLOVENSKO 2 1 1 0 3:0 4
3. Albánsko 2 0 1 1 0:3 1
3. Č. Hora 2 0 0 2 0:6 0