Slováci hrali s Albánskom nerozhodne 0:0

Na archívnej snímke Albánsky hráč Kristjan Asllani. Foto: TASR/AP

Zverenci trénera Juraja Ančica sa na záver skupiny stretnú práve s Ukrajinou, súboj je na programe v utorok.

Autor TASR
Drač 15. novembra (TASR) - Slovenským futbalovým reprezentantom do 19 rokov nevyšiel druhý zápas v prvej fáze kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie podľa predstáv. V sobotnom dueli 5. skupiny iba remizovali s domácimi Albáncami 0:0. Na čele tabuľky ich tak predbehli Ukrajinci, ktorí zdolali Čiernu Horu jasne 3:0.

Zverenci trénera Juraja Ančica sa na záver skupiny stretnú práve s Ukrajinou, súboj je na programe v utorok. Do druhej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej z trinástich štvorčlenných skupín a jeden najlepší z tabuľky tretích tímov.



prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

5. skupina:

Slovensko - Albánsko 0:0

ČK: 90.+1 Huqi (Albánsko) po 2. ŽK



ďalší zápas:

Ukrajina - Čierna Hora 3:0 (3:0)

Góly: 13. Reduško, 27. Popov, 36. Kamenskyj



tabuľka:

1. Ukrajina 2 2 0 0 6:0 6

1. SLOVENSKO 2 1 1 0 3:0 4

3. Albánsko 2 0 1 1 0:3 1

3. Č. Hora 2 0 0 2 0:6 0

