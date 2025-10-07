< sekcia Zahraničie
Slováci súťažia vo Varšave na majstrovstvách Európy v kyberbezpečnosti
Slovenský tím pripravovalo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré patrí pod Národný bezpečnostný úrad.
Autor TASR
Varšava 6. októbra (TASR) - Slovenský tím desiatich mladých odborníkov vo veku od 16 do 22 rokov sa v pondelok zapojil do medzinárodnej súťaže European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025, ktorá sa prvýkrát koná v Poľsku. Podujatie organizujú poľský kyberbezpečnostný inštitút NASK a Ministerstvo digitalizácie pod záštitou Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Na súťaži sa zúčastňuje 40 tímov z Európy, USA či Austrálie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Slovenský tím pripravovalo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré patrí pod Národný bezpečnostný úrad. Podľa vyjadrenia manažérky slovenského tímu Alexandry Húskovej pre TASR súťaž pomáha mladým pochopiť myslenie útočníkov a rozvíjať obranné schopnosti. „Účastníci sa prostredníctvom hry približujú práci profesionálov a učia sa reagovať na reálne hrozby,“ uviedla.
Podpredseda poľskej vlády a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski označil Varšavu za hlavné mesto kybernetickej bezpečnosti. Upozornil, že svet čelí hybridnej vojne, v ktorej sú terčom útokov aj nemocnice a štátne inštitúcie. „Kyberbezpečnosť je dnes základom bezpečnosti štátu a občanov. Hoci súťaž má formu hry, jej význam je obrovský,“ povedal.
Podľa výkonného riaditeľa Európskeho centra kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (ECCC) Lucu Tagliarettiho ECSC spája mladých ľudí z rôznych krajín a vytvára novú generáciu odborníkov. „Je to výnimočné podujatie, pretože vytvára jednotu medzi členskými štátmi, národmi, ľuďmi hovoriacimi rôznymi jazykmi a s rôznymi skúsenosťami. Potrebujeme vychovať generáciu technologicky zdatných ľudí a práve tu takýchto ľudí formujeme,“ uviedol pre TASR.
Kapitán slovenského tímu, študent informatiky v Brne Marek Geleta, zdôraznil, že takéto podujatia zvyšujú záujem mladých ľudí o bezpečnostný výskum a pomáhajú im rozvíjať praktické zručnosti. „Takéto súťaže nielen zvyšujú povedomie o kyberbezpečnosti, ale aj motivujú mladých ľudí hľadať uplatnenie na miestach, z ktorých sa môžu posúvať a robiť svet bezpečnejším,“ povedal.
Záverečná ceremónia ECSC 2025 sa uskutoční vo štvrtok kedy budú oznámené finálne výsledky národných tímov.
