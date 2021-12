Slováci v Austrálii trávia Vianoce podobne ako doma, chýba im sneh

Bratislava 24. decembra (TASR) – Slovákom v Austrálii chýba počas vianočných sviatkov najmä zima a sneh, keďže december sa tam nesie v znamení leta, prázdnin a dovoleniek. Napriek tomu u krajanov nechýbajú slovenské zvyky a tradičné vianočné jedlá. S vytváraním vianočnej atmosféry pomáhajú najmä rôzne krajanské spolky.



"Sila komunity je pre nás nenahraditeľnou súčasťou osláv, pretože práve vďaka vianočným podujatiam so slovenskými tradíciami sa nám podarí vytvoriť si vianočnú atmosféru," priblížila Margareta Velichová Rebelos zo Slovenskej školy pre deti pri Slovenskom klube v Južnej Austrálii. Vianoce sa podľa jej slov začínajú prvou adventnou nedeľou, keď sa krajania môžu stretnúť v Československom klube pri výrobe adventných vencov a svietnikov či zdobení medovníkov. Namiesto čečiny na výrobu využívajú rôzne sukulenty či vetvičky s eukalyptovým lístím.



Mikulášske oslavy sú v krajanských spolkoch väčšinou spojené s kultúrnym programom. Pri tejto príležitosti si už druhý rok žiaci Slovenskej školy pre deti pri Slovenskom klube pripravili vystúpenie. "Program zahŕňa divadlo na tému klasickej rozprávky, ako napríklad Išlo vajce na vandrovku alebo Ťahal dedko repku, ľudový tanček a spev, pri ktorých nechýbajú ani kroje," priblížila Velichová Rebelos.



O vianočnú atmosféru sa stará aj vysielanie na dvoch rádiových staniciach, kde raz do týždňa odznie hodinový program v slovenskom jazyku. "V troch mestách – Sydney, Melbourne a Perthe - je dokonca možné pravidelne navštíviť nedeľnú bohoslužbu, samozrejmosťou je aj sviatočná omša počas Vianoc," doplnil veľvyslanec SR v Canberre Tomáš Ferko.



Koncom adventného obdobia sa môžu krajania v Slovenskom klube zúčastniť na tradičnej vianočnej večeri. "Nechýba kapustnica, ryba a tradičný zemiakový šalát, aj keď občas sa namiesto tepelne upravenej ryby robieva napríklad treska," vysvetlila Velichová Rebelos s tým, že nechýbajú ani oblátky a trubičky.



Ako priblížil predseda Asociácie Slovákov žijúcich vo Viktórii (ASAV) Ivan Kovarčík, Slováci trávia Štedrý večer podobne, ako doma - nechýba vyzdobený stromček, tradičná kapustnica či jedlá z rozličných regiónov Slovenska. Ferko dodal, že súčasťou vianočných tradícií je aj kladenie peňazí pod obrus a rozkrajovanie jablka.



Symbolom Austrálskych Vianoc sú podľa Velichovej Rebelos čerstvé čerešne, morské plody, studené šaláty a dezert Pavlova so šľahačkou a ovocím. Ako priblížila predsedníčka Československého klubu v Brisbane v štáte Queensland Emília Matula, Austrálčania oslavujú Vianoce s rodinou a blízkymi až na prvý sviatok vianočný, keď sa stretnú pri studenom obede.



Mnohí Slováci žijú v zmiešaných rodinách, teda tak, že jeden z partnerov je slovenského a jeden austrálskeho pôvodu. Vtedy sú podľa jej slov aj zvyky a tradície počas Vianoc zmiešané.



Prezidentka Wellingtonského Českého a Slovenského klubu Barbora Beňušová dodala, že "pravé" Vianoce si krajania každoročne pripomínajú o pol roka neskôr, keď je počasie sychravejšie.



Viaceré krajanské spolky a kluby sa zhodli, že v aktuálnej pandemickej dobe množstvo udalostí nebolo možné organizovať, a preto boli zrušené. Pandémia tiež ovplyvnila sviatky zamestnancov Veľvyslanectva SR v Canberre, ktorí nemohli cestovať domov.