Slováci zdolali na ZOH v Pekingu Švédsko a získali historický bronz

Na snímke vľavo Marek Hrivík, vpravo Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), druhý zľava brankár Lars Johansson a tretí zľava Oscar Fantenberg (obaja Švédsko) počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

ZOH 2022 v Pekingu - hokej - o bronz:

Švédsko - Slovensko 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Góly: 24. Slafkovský (Čerešňák), 33. Takáč (Regenda), 59. Slafkovský (Cehlárik), 59. Regenda. Rozhodovali: Gouin (Kan.), Romasko - Lazarev, Šalagin (všetci Rus.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1229 divákov.



Švédsko: Lars Johansson - Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - Klingberg, Lander, Bromé - Everberg, Wallmark, Holmberg - Friberg, De La Rose, Nordström - Brodin, Linus Johansson, Rydahl

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Regenda, Roman, Takáč - Daňo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Jurčo

Na snímke brankár Patrik Rybár (Slovensko) kryje puk počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke zľava hokejisti Slovenska brankár Patrik Rybár, Mislav Rosandič a hráč Švédska Max Friberg v zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022 Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke vľavo brankár Patrik Rybár (Slovensko) a vpravo Jonathan Pudas (Švédsko) počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na ZOH. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzové kovy. Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Je to druhá slovenská medaila na ZOH 2022 po zlate Petry Vlhovej v slalome.Slováci vstúpili do zápasu vydareným úvodom, keď úspešne čelili viacerým nebezpečným šanciam Švédov. V druhej časti otvorili skóre, keď sa šiestym gólom na turnaji presadil 17-ročný útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa zároveň osamostatnil na prvom mieste v poradí strelcov ZOH v Pekingu. V 33. minúte na neho nadviazal Samuel Takáč, ktorý využil presilovku. Slováci v tretej tretine čelili švédskej snahe o vyrovnanie, ale brankár Patrik Rybár neinkasoval. Bolo to pre neho druhé čisté konto na olympijskom turnaji v Pekingu. V závere víťazstvo poistili gólmi do prázdnej bránky Slafkovský a Pavol Regenda.Slováci odplatili Švédom prehru 1:4 zo základnej C-skupiny. Na ZOH 2022 dokopy odohrali sedem zápasov, v ktorých vybojovali štyri víťazstvá a pripísal si tri prehry.Bronz z Pekingu je celkovo piata slovenská medaila z vrcholných podujatí. Slováci získali na MS jednu zlatú (2002), dve strieborné (2000, 2012) a jednu bronzovú medailu (2003).Švédi pôsobili v úvode zápasu svižnejším dojmom a častejšie držali hru v útočnom pásme. V 5. minúte sa dostali k prvej presilovke, keď brankár Rybár nešťastne podrazil Wallmarka. Práve švédsky útočník ho následne dvakrát ohrozil nebezpečnými strelami, ale slovenský brankár podržal svoj tím. Slováci postupne vyrovnali hru a čoraz častejšie ohrozovali brankára Johanssona. V 8. minúte mal sľubnú šancu Slafkovský, ale tiesnený nedorazil strelu Gernáta. V 12. minúte sa k strele bez prípravy dostal kapitán Hrivík a po jeho pokuse zazvonila konštrukcia švédskej bránky. Slováci pokračovali v aktívnej hre, no streleckú prevahu (14:8) v prvej tretine nepremenili na gól.V úvode druhej časti sa slovenskému tímu darilo držať Švédov mimo výhodných streleckých pozícií a sami hrozili brejkami. Prvý im vyšiel v 24. minúte, keď Slafkovský v úniku jeden proti jednému skúsil strelu z väčšej vzdialenosti, ktorú obranca Folin jemne tečoval a puk zapadol za brankára Johanssona - 0:1. Švédi boli v útočnom pásme dôrazní, tlačili sa pred Rybára, ktorý v 27. minúte zmaril nebezpečnú dorážku Nordströma. V 29. minúte švédsky kapitán Lander hákoval Čerešňáka a Slováci sa dostali k prvej presilovke. V nej sa strelami prezentovali Cehlárik aj Hudáček, ale neboli úspešní. Krátko po návrate Landera fauloval Everberg a slovenský tím v presilovke zvýšil náskok. Regenda vyhral súboj s dvomi Švédmi, spoza bránky posunul puk Takáčovi, ktorý pohotovo prestrelil Johanssona - 0:2. K presilovke sa ešte v 2. tretine dostali aj Švédi, ale slovenský tím bez väčších problémov zvládol vylúčenie Cehlárika. Pomer striel v prostrednej časti bol rovnaký ako v prvej - 8:14.Slovenskí hokejisti vstúpili do tretej tretiny koncentrovane a Švédov, snažiacich sa o kontaktný gól, vyviedlo z tempa oslabenie v 43. minúte. Počas neho sa k dvom strelám dostal Hudáček, ale neskóroval rovnako ako v protiútoku Lennström. Naďalej sa hralo v rýchlom tempe, Švédi sa snažili o ofenzívne akcie, ale Slováci hrali v obrane jednoducho a rýchlo posúvali puky to stredného aj útočného pásma. V 51. minúte sa dostal do šance Cehlárik, ale po krátkom úniku neprekonal Johanssona. Tretia tretina priniesla viacero úsekov, v ktorých sa dlhšie neprerušila hra, čo vyhovovalo Slovákom. V 54. minúte nepoistil ich náskok Hudáček, krátko na to zvládol brankár Rybár strelu De La Roseho, ktorú ešte švédsky hráč stečoval. Švédi sa v závere odhodlali k hre bez brankára, ale v nej nielenže neskórovali, ale dvakrát inkasovali. Najskôr Slafkovský dokorčuľoval puk po chybe švédskeho obrancu a krátko na to spečatil výsledok štvrtým gólom Regenda.Marek Hrivík, kapitán SR: "."