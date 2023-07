Slováci žijúci v zahraničí odporúčajú NR SR prijať zákon o diaspóre

Bratislava 7. júla (TASR) - Slováci žijúci v zahraničí odporúčajú Národnej rade (NR) SR prijať zákon o slovenskej diaspóre a zriadiť Stálu komisiu pre slovenskú diaspóru. TASR o tom informoval predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov Claude Baláž.



Vláda by mala zriadiť Národný úrad pre slovenskú diaspóru ako ústredný orgán štátnej správy, Múzeum slovenskej diaspóry, Centrum výskumu politického exilu a Fond na podporu slovenskej diaspóry. Mala by tiež vybudovať pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, navrhujú Slováci žijúci v zahraničí.



"Očakávame, že odporúčania sa premietnu do programového vyhlásenia vlády, ktorá vznikne po parlamentných voľbách 2023," uviedol Baláž.



V priestoroch parlamentu na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok (6. 7.), v nadväznosti na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil XII. okrúhly stôl k problematike slovenskej diaspóry vo svete. Stretli sa tam Slováci zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a Kanady.