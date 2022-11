Slovák, ktorý napadol policajtov v Miškovci, ide do väzby

Budapešť 28. novembra (TASR) - Na návrh Vyšetrovacej prokuratúry nariadil vyšetrujúci sudca Okresného súdu v Debrecíne vziať do vyšetrovacej väzby občana Slovenskej republiky, ktorý v sobotu v centre Miškovca napadol dvoch policajtov. Informuje o tom v pondelok spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.



Mladý muž pricestoval s priateľmi do Maďarska na wellnessový víkend, pričom v Miškovci sa v podnapitom stave správal agresívne. Musela zasiahnuť policajná hliadka, ktorú 25-ročný Slovák napadol údermi aj kopancami.



Policajti pri útoku utrpeli ľahšie poranenia, z ktorých sa budú liečiť do ôsmich dní.



Agresívny muž, ktorého polícia vypočula ako podozrivého, sa k činu priznal. Rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu o vyšetrovacej väzbe vzali všetci účastníci konania na vedomie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)