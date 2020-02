Slovák žijúci v Číne: Vláda v meste Wuhan situáciu podcenila

Bratislava 16. februára (TASR) – Vláda v meste Wuhan situáciu podcenila a následky jej konania zapríčinili problematický stav v celej Číne. Myslí si to Slovák Pavel Dvořák, ktorý žije v Číne skoro desať rokov a cez vlastnú cestovnú kanceláriu v krajine ponúka netradičné zájazdy pre slovenských a českých turistov.



Obyvatelia Číny však podľa Dvořákových slov vláde v jej postupoch naďalej dôverujú. "Je to komplikované. Všetci veľmi vážne pristupujú k tejto hrozbe a poslúchajú nariadenia a odporúčania, aby sa z toho krajina čo najskôr dostala. Zároveň všetci dôverujú vláde, že k problému pristupuje zodpovedne a podporujú lekárov, ktorí každý deň bojujú proti vírusu," povedal pre TASR Dvořák. Dodal, že v rámci celej Číny je informovanosť veľmi dobrá a neustále aktuálna.



Číne a jej obyvateľom ublížilo prepuknutie vírusu nie len po zdravotnej, ale aj po ekonomickej stránke. "Ľudia dúfajú v to, že sa situácia čoskoro zmení, keďže to ničí ekonomiku všetkých. Väčšina z nich nepracuje a sú už niekoľko týždňov doma a veľa firiem je pred krachom," vysvetlil Dvořák, ktorý žije aj s manželkou v Šanghaji.



Ekonomické problémy však zastihli oboch a momentálne sú bez práce. "Žiaľ, prišiel som o všetky zájazdy, ktoré som mal na tento rok naplánované, a momentálne sme ja a moja žena, ktorá tiež pracuje v turizme, bez práce a snažíme sa situáciu nejako vyriešiť. Čo sa však týka zdravia, neberieme situáciu na ľahkú váhu, zdržiavame sa najmä doma, a tak sa cítime bezpečne," priblížil s tým, že situácia je zlá, ale panika podľa neho nie je na mieste.