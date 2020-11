Slovák žijúci vo Viedni: V centre pred lockdownom bolo veľa ľudí

Viedeň/Bratislava 3. novembra (TASR) - V centre Viedne v prvom obvode, kde v pondelok večer došlo k teroristickým útokom, bolo oveľa viac ľudí, ako posledné dni.



Dôvodom bolo najmä to, že ľudia chceli ešte využiť služby barov a reštaurácií pred lockdownom, ktorý začal platiť po pondelkovej polnoci. Okrem toho bolo príjemné počasie. Svoj názor uviedol pre TASR Slovák Braňo, ktorý dlhé roky pracuje a žije vo Viedni. V lokalite útokov sa nachádzajú najmä banky a iné inštitúcie a ide o drahšiu štvrť. Celý prvý obvod bol poznačený následkami pandémie koronavírusu a to prirodzene poznačilo gastronómiu a hotelierstvo.



"K útokom došlo v tzv. Bermudskom trojuholníku - sú tam skôr priemerné reštaurácie. Ďalšie miesta útokov polícia najskôr nešpecifikovala," povedal a dodal, že niekoľko minút pred incidentom sa vracal domov metrom v okolí Schwedenplatz. Jeho priateľ, tiež Slovák, ktorý býva v tesnej blízkosti útoku, bol práve von so psom a na pokyny a výzvy polície sa okamžite vrátil domov.



Braňo dodal, že vedenie spoločnosti, pre ktorú pracuje, už nariadilo, aby ani zamestnanci, ktorí nemali doteraz home office, neprišli v utorok do práce.



V pondelok večer došlo v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach k streľbe. Potvrdila to hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v telefonickom rozhovore pre stanicu ORF uviedol, že streľba je zrejme teroristickým útokom, do ktorého je zapojených viacero páchateľov. Potvrdení sú zatiaľ dvaja mŕtvi, z toho jeden je páchateľ, a viacero ťažko zranených.



To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť, uviedla hovorkyňa. Synagóga bola v čase streľby uzavretá.



Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Útočníci strieľali z automatických zbraní. Do nemocníc bolo v dôsledku streľby prevezených 15 osôb.