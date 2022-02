Slovanská epopeja by mala byť najmenej štvrťstoročie v paláci Savarin

Maľby Mont Athos (vľavo) a Přísaha Omladiny pod Slovanskou lípou (vpravo) z preslávenej Slovanskej epopeje Alfonza Muchu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Maľba Mont Athos z preslávenej Slovanskej epopeje Alfonza Muchu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha 1. februára (TASR) - Pražský magistrát schválil dohodu medzi hlavným mestom ČR, Nadáciou Mucha a spoločnosťou Welwyn o umiestnení monumentálneho výtvarného diela Slovanská epopeja od Alfonsa Muchu na 25 rokov s päťročnou opciou do paláca Savarin. Mal by sa tým ukončiť spor s jedným z dedičov, Johnom Muchom. V paláci bude miesto aj na vystavenie rodinnej zbierky, informovala v pondelok televízia ČT24.Cyklus 20 veľkorozmerných plátien tvoril Alfons Mucha 18 rokov - od roku 1910. Od vlaňajška sú plátna na päť rokov zapožičané do mesta Moravský Krumlov, kde boli v minulosti už vystavované.Po dlhoročných sporoch teraz Praha navrhla dohodu s Nadáciou Mucha a spoločnosťou Welwyn o umiestnení Epopeje do paláca Savarin na Václavskom námestí. Doba trvania nájmu by mala byť 25 rokov, pričom české hlavné mesto bude mať opciu na jeho predĺženie jedenkrát o päť rokov, a to za rovnakých podmienok, ak sa mesto a developer nedohodnú inak.Podľa znenia dohody spoločnosť Welwyn dokončí budovanie stálej expozície do štyroch rokov od získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby paláca Savarin. Územné rozhodnutie bolo vydané v marci 2020, avšak právoplatnosť zatiaľ nenadobudlo.Dohoda by mala ukončiť spor medzi Johnom Muchom a hlavným mestom o vlastníctve plátien. V prípade podpisu dohody sa podľa jej znenia Mucha zaviaže do 30 dní uznať vlastnícke právo Prahy na plátna a stiahnuť svoje žaloby.Praha sa naopak zaviaže, že obrazy nepremiestni inam ako do vlastných výstavných priestorov určených iba pre Epopeju, ako si to prial maliar Alfons Mucha.Súčasťou expozície bude aj priestor pre výstavu rodinnej zbierky. Žiadna z ostatných častí stálej expozície ale nebude smieť tak z technického, ako ani umeleckého pohľadu rušiť umelecký dojem z Epopeje.Sála, kde veľdielo bude umiestnené, by podľa predmetného dokumentu mala mať šírku 23 metrov a dĺžku viac ako 60 metrov. Plátna by mali byť umiestnené proti sebe; medzi nimi bude približne 15-metrový priestor.