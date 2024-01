Slovenka, ktorá pracovala pre BBC, bola agentkou komunistickej ŠtB

Londýn 3. januára (TASR) - Terézia Javorská, niekdajšia riaditeľka slovenskej sekcie britskej stanice BBC World Service, počas studenej vojny pracovala ako agentka komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Vyplýva to z odtajnených dokumentov z archívov ŠtB, o ktorých informoval britský denník Daily Mail, píše TASR.



Javorskú naverboval československý spravodajský dôstojník po stretnutí na kokteilovej párty v polovici 80. rokov minulého storočia. V správe pre svojich nadriadených v Prahe uviedol, že Javorská má prístup k interným informáciám britských médií aj politickým správam.



Krycie meno Javorskej bolo Vora. Vďaka svojej pozícii v BBC mala prístup k informáciám o zdrojoch novinárov či metódach vysielania o vývoji v Sovietskom zväze a vo východnom bloku. Mala prístup aj ku správam od politických utečencov, ktorí často spolupracovali s BBC.



Do Británie emigrovala v roku 1969. Najskôr pracovala ako au pair a potom vyštudovala na Londýnskej univerzite. Do BBC nastúpila v roku 1976 a postupne sa stala šéfkou československého spravodajstva. Po páde Sovietskeho zväzu viedla slovenskú sekciu až do ukončenia jej vysielania v roku 2005.



Jej bývalí podriadení v BBC svoju šéfku nikdy nepodozrievali, že by bola špiónkou. Spomenuli si však na prípady, kedy často odmietla vysielanie správ kritických voči komunistickému režimu v Československu.



Ide o prvý známy prípad infiltrácie agenta zahraničnej spravodajskej služby do stanice BBC od začiatku studenej vojny, uvádzajú bezpečnostní experti.



Podľa profesora a experta na spravodajské informácie z Buckinghamskej univerzity bola Javorská "veľmi dôležitým prínosom pre komunistov v kritickom období studenej vojny, keď sa Sovietsky zväz snažil udržať si kontrolu nad svojimi satelitnými štátmi".



Podotkol, že zrádzala dôveru ostatných kolegov a disidentov, ktorú mala ako redaktorka BBC a tým ich vystavovala riziku. Podľa dokumentov Javorská súhlasila so zradou svojej novej krajiny (Británie) a kolegov "z ideologických pohnútok a vlasteneckého cítenia", píše Daily Mail



Dnes sedemdesiattriročná Slovenka je už niekoľko rokov pripútaná na lôžko a v kóme po autohavárii, informoval český spravodajský web Hlídací Pes. Daily Mail dodal, že jej rodina sa k informáciám odmietla vyjadriť.



Súčasné vedenie BBC o týchto obvineniach nevedelo, ale bude ich brať vážne. "Všeobecne sa uznáva, že BBC World Service bola kľúčovým zdrojom nestranného spravodajstva počas studenej vojny aj po jej skončení," poznamenal hovorca BBC.