Slovenky Hochholczerová a Gibová budú na knižnom veľtrhu v Lipsku

Bratislava/Lipsko 26. marca (TASR) — Slovenské autorky Nicol Hochholczerová a Ivana Gibová sa osobne predstavia na medzinárodnom knižnom veľtrhu v nemeckom meste Lipsko, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. marca. Zúčastnia sa na ňom autori z vyše 40 krajín, ako aj viac ako 2000 vystavovateľov. TASR o tom v stredu informovala Lucia Galdíková zo Slovenského literárneho centra (SLC).



Nicol Hochholczerová uvedie v piatok na veľtrhu nemecký preklad svojej knihy Táto izba sa nedá zjesť, ktorý vyšiel v roku 2025 vo vydavateľstve danube books pod názvom ako Dieses Zimmer kann man nicht essen. Jej autobiografický debut o kontroverznej téme nerovného ľúbostného vzťahu dospievajúceho dievčaťa so starším učiteľom na umeleckej škole bol preložený už do ôsmich jazykov vrátane angličtiny, poľštiny, ukrajinčiny či češtiny.



Ivana Gibová bude v sobotu prezentovať svoju knihu barbora, boch & katarzia, ktorú v nemčine vydalo v roku 2021 viedenské vydavateľstvo Drava Verlag s názvom Barbora, Himmelhergott & Katharsis. Ide o príbeh protagonistky s rozdvojenou osobnosťou poznačenou viacerými traumami. Autorka prečíta tiež ukážky zo svojej najnovšej knihy Babička, v ktorej hlavná hrdinka opisuje svoje detstvo a dospievanie v dysfunkčnej rodine v 90. rokoch na malomestskom slovenskom sídlisku.



Súčasťou veľtrhu je aj najväčší európsky čitateľský festival Leipzig liest (Lipsko číta) s vyše 2000 podujatiami na viac než 300 miestach.



Motto tohtoročného knižného veľtrhu v Lipsku znie: "Slová hýbu svetmi". Čestným hosťom je Nórsko s takmer 50 autormi vrátane Karla Ove Knausgrda, ktorého knihy boli preložené aj do slovenčiny. Do Lipska pricestujú aj dve nositeľky Nobelovej ceny za literatúru – bieloruská autorka Sviatlana Alexijevičová a poľská spisovateľka Olga Tokarczuková – či hviezda nemeckojazyčnej literatúry Sebastian Fitzek.