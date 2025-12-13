< sekcia Zahraničie
Slovenky piate v štafete v Hochfilzene, zvíťazili Švédky

Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Slovenské biatlonistky v zložení Emma Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili v štafetových pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene 5. miesto. Zvíťazili Švédky pred Nórskom (+40,3 s) a Nemeckom (+51,3).
Slovenské reprezentantky zaostali za víťazkami o +1:18,4 minúty a hoci museli dobíjať, vyhli sa trestným kolám. Po prvom úseku odovzdala Kapustová štafetu Bátovskej Fialkovej so stratou 27,5 sekundy na 10. mieste „Cítila som sa na trati super, mala som z toho radosť. Trochu som zariskovala, mala som aj problémy, keďže súperky ma stále blokovali a neustále mi šliapali na lyže,“ povedala Kapustová v rozhovore pre STVR.
Bátovská Fialková potom po výbornom behu a s jedným dobíjaním odovzdala Kuzminovej na 8. mieste. „Vedela som, že sa nebudem môcť úplne spoľahnúť na streľbu, dala som do behu maximum. Som rada, že som nestratila pozíciu a nemusela ísť trestné kolo a že som odovzdala Nasti celkom dobré miesto.“
Slovenská 41-ročná biatlonová legenda sa predviedla na treťom úseku vynikajúco, výborne bežala a predviedla bezchybnú streľbu. Spokojná bola najmä so „stojkou“, kde sa jej v tejto sezóne nedarilo. „Som rada, že som dokázala podať maximum. Podržala ma streľba, som rada, že som to udržala,“ povedala Kuzminová. Odovzdávala zo 4. miesta. Remeňová sa potom prepadla na 5. priečku, keďže musela dobíjať na „ležke“, ale druhú streľbu dala bezchybne za 22 sekúnd a v závere sa ešte snažila naháňať štvrtú Fínku Suvi Minkkinenovú. To sa jej napokon nepodarilo, ale aj tak zaznamenala pre slovenskú štafetu výborný výsledok.
V prvej štafete tejto sezóny vo švédskom Östersunde skončili Slovenky ôsme.
