Slovenská škola v Bruseli sa teší na siedmy rok aktivít s deťmi

Brusel 8. júla (TASR) - V Belgicku sa v pondelok začali letné školské prázdniny. Majú ich aj deti, ktoré počas sobôt a na dobrovoľnej báze navštevujú Slovenskú školu v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Jednou z učiteliek v Slovenskej škole je aj Veronika Kocvarová, ktorá pre TASR spresnila, že ide o vzdelávanie v slovenskom jazyku na dobrovoľnej báze pre Slovákov v Bruseli, ktorých deti nechodia do Európskej školy (tá zaisťuje hodiny slovenčiny), ale najmä pre deti zmiešaných párov, kde iba jeden z rodičov má slovenský pôvod.



Heslom školy, ktorá funguje už šesť rokov, je, že ide o miesto pre učenie, hru a priateľstvá. Toto heslo do praxe pretavuje skupina učiteľov žijúcich v Belgicku, ktorí vo svojom voľnom čase učia deti slovenský jazyk a kultúru.



"Fungujeme každú druhú sobotu. Vzdelávame škôlkarov a prvý stupeň. Rozvíjame ich materinský jazyk a pomáhame im zdokonaliť sa v slovenčine rôznymi tvorivými aktivitami, kreslením a hraním," vysvetlila Kocvarová.



Doplnila, že sa prioritne venujú komunikácii v slovenčine, a vyučovanie, hodiny slovenčiny pre prvý stupeň, zosúladili s osnovami a metodikou slovenského vzdelávacieho systému.



V školskom roku 2023/2024 do Slovenskej školy v Bruseli chodilo približne 120 detí, škôlkari od veku troch rokov a potom deti na prvom stupni školskej dochádzky do veku desať rokov.



"Veľmi sa snažíme udržať záujem a motiváciu rodičov, aby sme mali aj deti vo vyšších ročníkoch. Takže vízia do budúcnosti je založiť aj druhý stupeň. Robíme to so zápalom, láskou, snažíme sa vzdelávať a rozvíjať všetky schopnosti tých slovenských detí. Učíme ich kultúre, tvoriť a zapájať do toho aj folklór, skúšame nové vzdelávacie metodiky. Veríme, že sa budeme zlepšovať a že nám v tom pomôže celá komunita rodičov, aby táto škola prosperovala" uviedla Kocvarová.



V tejto súvislosti ocenila dobrú spoluprácu s Generálnym konzulátom SR v Bruseli. Učiteľka dodala, že okrem samotného vyučovania v Slovenskej škole vedú aj krúžky, je tam Montessori klub, divadelná dielňa pre staršie deti a rozvíjanie slovenských remesiel.



Vyučovanie prebieha v prenajatých priestoroch v jednej z veľkých škôl v bruselskej štvrti Woluwe-Saint-Pierre v sobotu, keď je budova prázdna. Kocvarová však vyjadrila nádej, že sa ich škole podarí získať nové priestory a kvalitnejšie učebné pomôcky, a to vďaka novej dotácii od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



"Veríme, že ten nový školský rok bude bohatší, že získame nové deti a že budeme pokračovať v aktivitách, v ktorých sa nám doteraz darilo," uviedla Kocvarová.