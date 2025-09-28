< sekcia Zahraničie
Slovenské divadlo Vertigo v Maďarsku funguje už takmer 30 rokov
Predstavenia hrá SDV v obciach a mestách Maďarska, kde žijú Slováci a divadlo pravidelne navštevuje festivaly na Slovensku.
Autor TASR
Budapešť 28. septembra (TASR) - Slovenské divadlo Vertigo (SDV) funguje v Maďarsku už takmer 30 rokov. Jeho vznik, fungovanie a perspektívu priblížila v rozhovore so spravodajcom TASR v Budapešti riaditeľka divadla, scenáristka Daniela Onodiová.
"V roku 1978, po absolvovaní VŠMU, sme sa presťahovali s manželom Maďarom z Bratislavy do Budapešti. Po následných niekoľkých rokoch pobytu v Nemecku, kde som urobila dve dramatizácie pre Slovenský rozhlas a televíznu inscenáciu pre Slovenskú televíziu, sme sa v roku 1986 vrátili do Budapešti," povedala Onodiová.
"V tých 90. rokoch som vôbec nevedela o tom, že v Maďarsku žijú nejakí Slováci. V Novej Pešti (mestská časť Újpest) na trhu som počula hovoriť po slovensky a spýtala som sa, či prišli zo Slovenska, a oni odpovedali, že nie, prišli z neďalekej Malej Tarči (Kistarcsa v Peštianskej stolici)," spomína Onodiová, ktorá v tom čase iba málo vedela po maďarsky napriek tomu, že pochádza zo slovensko-česko-maďarskej rodiny.
V časoch, kedy pracovala ako kultúrna referentka Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku (CSSM), spoznávala kultúru Slovákov v Maďarsku a postupne aj divadlá.
"Dozvedela som sa, že divadlo bolo v Slovenskom Komlóši, v Békešskej Čabe a ďalších dedinkách v Békešskej župe, ale aj okolo Budapešti, napríklad v Péteri, v Kestúci či vo Veľkom Bánhedeši pôsobili slovenské divadlá a na niektorých školách pôsobili divadelné krúžky. V tých rokoch 1995-97 toho už bolo málo a začala som s detským divadlom," dodala.
Podľa jej slov organizovala najskôr detské divadelné stretnutia a tábory. V tom čase zvažovala zužitkovať poznatky z VŠMU na oživenie divadelných tradícií Slovákov v Maďarsku. "Začali sme skúšať, ja som režírovala, takto vzniklo slovenské divadlo Vertigo, vtedy ešte ako ochotnícky divadelný súbor, ktorý mal premiéru v decembri 1997. Za oficiálny vznik Slovenského divadla Vertigo (SDV) považujem 1. január 1997," spresnila.
V roku 2003 nastal zlom, lebo na základe nového národnostného zákona CSSM mohla založiť inštitúcie, a tak slovenská samospráva prevzala SDV. "Stala som sa oficiálne riaditeľkou tohto divadla. Momentálne má Vertigo dve zamestnankyne, kanceláriu a skladové priestory. V období rokov 1996-2014 sme skúšali a absolvovali premiéry v divadelnej sále Slovenského inštitútu. Potom sa však musel inštitút presťahovať do druhého krídla budovy, kde už nebola divadelná sála. Teraz nemáme priestory, skúšame, a najmä čítačky robíme v priestoroch suterénu CSSM, potom si musíme prenajať divadelné priestory, čo je v rámci Budapešti veľmi ťažké, pretože malých divadelných zoskupení bez vlastných priestorov je veľmi veľa," konštatovala.
Predstavenia hrá SDV v obciach a mestách Maďarska, kde žijú Slováci a divadlo pravidelne navštevuje festivaly na Slovensku, ale jej herci vystupujú aj pred Slovákmi v Srbsku či Rumunsku. Premiéra je vždy v Budapešti.
Vertigo nemá stály umelecký súbor. Základ divadla tvoria jej zakladajúci členovia. Hrajú v ňom predovšetkým Slováci z Maďarska, ale hrávajú aj Slováci zo Slovenska.
"V roku 2003, keď sme sa stali inštitúciou CSSM a získali sme aj istejšie finančné zázemie, tak sa k nám mohli pripojiť aj profesionálni umelci. V profesionálnej zložke - ona nie je veľká, je to vlastne niekoľko hercov - sú to herci maďarskej národnosti zo Slovenska, ktorí ale absolvovali VŠMU. Pozývame si aj hercov zo Slovenska, sú to Slováci zo Slovenska, ale aj hercov spomedzi Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktorí sú tiež profesionáli," dodala.
Ročne má SDV do troch premiér a zahrá 25 až 40 predstavení v zhruba dvoch desiatkach obcí a miest Maďarska.
"Aktuálne po dlhých rokoch skúšame predstavenie s ochotníckou zložkou. Ide o veselohru slovenskej dramatičky, scenáristky Zuzany Križkovej s názvom Ako sa nebáť hadov. Začali sme to už pred dvoma rokmi, prišli však nejaké komplikácie, dúfam ale, že tento rok bude premiéra. V profesionálnej zložke sme sa vrátili k hre Osmijankove rozprávky o princeznách. Premiéra bola pred desiatimi rokmi. Chodili sme s týmto predstavením po školách, čo je veľmi žiadané predstavenie. Po slovenských dedinkách v Maďarsku sa rozbehneme s predstavením, ktorého premiéra bola minulý rok, s názvom Tak zle, ako sa len dá. Najbližšie ideme do Zvolena s rozprávkou Osmijanka. V októbri nás čaká medzinárodné divadelné stretnutie v Sarvaši Spolu na javisku a potom filmový seminár. Koncom roka sa zapojíme do adventného stretnutia s deťmi," priblížila aktivity divadla Onodiová.
Podľa jej slov hrá okrem Vertiga slovenské predstavenia ešte aj Sarvašské slovenské divadlo. Kultúrny život Slovákov v Maďarsku je veľmi pestrý. Je ťažké zosúladiť termíny predstavení, pretože - ako poznamenala - Vertigo nemá stály umelecký súbor, herci hrajú vo svojich divadlách, alebo sú na voľnej nohe.
V Budapešti pokračuje rekonštrukcia bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákociho triede, kde má vzniknúť kultúrne centrum Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ak budú práce podľa predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej pokračovať podľa plánu, tak do konca roka 2025 by kultúrne centrum Slovákov mohlo začať fungovať. "Sú to úžasné plány, má tam byť viacúčelová sála, ktorá okrem iného bude slúžiť aj divadlu," uzavrela riaditeľka SDV.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
