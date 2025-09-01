< sekcia Zahraničie
Slovenskí básnici vystúpia na kongrese PEN International v Krakove
Podujatie v Krakove sa koná pri príležitosti 100. výročia založenia poľského PEN klubu.
Autor TASR
Krakov 1. septembra (TASR) - Trojčlenná delegácia slovenského centra spisovateľského spolku PEN sa od pondelka zúčastňuje na 91. kongrese medzinárodnej organizácie PEN International v Krakove. Účastníci budú diskutovať o budúcnosti literatúry v kontexte vojen, cenzúry a dezinformácií, ako aj o obrane slobody slova. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií spolku.
Slovenské centrum PEN zastupujú básnici Vladimír Skalský, Milan Richter a Erik Ondrejička. Skalský je prezidentom centra, predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľom Slovenského domu v Prahe. Richter, bývalý slovenský chargé d’affaires v Nórsku, pôsobí ako viceprezident centra.
V rámci návštevy sa delegácia predstaví v stredu v sídle Spolku Slovákov v Poľsku autorským čítaním.
