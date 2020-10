Slovenskí europoslanci a poslanci odsúdili boje v Náhornom Karabachu

Brusel 9. októbra (TASR) - Najmenej päť slovenských europoslancov a 22 poslancov Národnej rady SR (NR SR) v spoločnom vyhlásení, ktoré zostalo otvorené aj pre ďalších zákonodarcov, odsúdili boje v Náhornom Karabachu. TASR o tom v piatok informoval poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec (KDH), ktorý za touto iniciatívou stojí.



Päť slovenských poslancov EP a 22 členov NR SR vôbec v prvom spoločnom vyhlásení v oblasti zahraničnej politiky odsúdilo boje v Náhornom Karabachu a vyzvalo strany zúčastnené na tomto konflikte, aby sa vrátili za rokovací stôl.



"Podľa najnovších správ si už azerbajdžanská invázia do Náhorného Karabachu vyžiadala niekoľko stoviek životov, vrátane civilného obyvateľstva. Sú ničené kostoly a kultúrne pamiatky. Medzinárodné spoločenstvo, vrátane Európskej únie by sa nemalo prizerať, ale musí sa aktívne zasadiť za ukončenie bojov a prešetrenie prípadných zločinov. Násilie nie je nikdy riešením, to sa dá nájsť len za rokovacím stolom," opísal Štefanec hlavné posolstvo spoločnej výzvy.



Slovenskí europoslanci a členovia NR SR zároveň vyzvali regionálne mocnosti, Rusko a Turecko, aby sa prestali angažovať v tomto konflikte a využili všetky možnosti na nastolenie mieru. Rovnako vyjadrili znepokojenie aj nad správami o etnickom a náboženskom násilí na arménskom obyvateľstve žijúcom v tejto oblasti. Výzvu za Európsky parlament doposiaľ podporili Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Miriam Lexmann (KDH), Peter Pollák (OĽaNO) a Eugen Jurzyca (SaS). Z poslancov NR SR sa do výzvy zatiaľ zapojili poslanci z klubov OĽaNO - Anna Andrejuvová, Martin Čepček, Lucia Drábiková, Dominik Drdul, Janna Majorová Garstková, Gábor Grendel, Róbert Halák, Rastislav Jílek, Monika Kozelová, Juraj Krupa, Milan Kuriak, Peter Liba, Zita Pleštinská, Peter Pollák, Jozef Pročko, Tomáš Šudík, Romana Tabak, Jarmila Vaňová a Richard Vašečka - a z klubu Sme rodina - Martin Borguľa, Adriana Pčolinská a Miloš Svrček.





