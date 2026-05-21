Slovenskí europoslanci chcú prísnejšie preverovanie investícií v EÚ
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 21. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok (19. 5.) schválil nové pravidlá EÚ na povinné preverovanie zahraničných investícií, po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Preverovanie sa týka citlivých odvetví, ako je obrana, polovodiče, umelá inteligencia, kritické suroviny a finančné služby. K tejto téme sa pre TASR vyjadrili slovenskí europoslanci z viacerých politických strán a frakcií.
Poslankyňa Lucia Yar (PS) nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že EÚ aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hocijaké. „Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku - napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické suroviny. V týchto oblastiach musíme presne vedieť, kto do Európy prichádza a s akým zámerom,“ vysvetlila.
Pripomenula budovanie 5G sietí, kde významná časť kritickej infraštruktúry v Európe pochádzala od vysoko rizikového čínskeho dodávateľa. Takéto situácie si podľa nej EÚ nemôže dovoliť opakovať, aby opäť nezostala od niekoho závislá.
Spresnila, že konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, ale Európa dnes musí investovať obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, a preto štáty musia byť oveľa zodpovednejšie v tom, koho si pustia k sebe domov. „Ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou,“ odkázala.
Miriam Lexmann (KDH) tvrdí, že mechanizmus na monitorovanie priamych investícií z tretích krajín je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých EÚ môže čeliť ekonomickému tlaku zo strany Číny a ktorý dopĺňa už existujúcu legislatívu, vrátane nástroja proti ekonomickému nátlaku, ktorý za EP vyjednávala. „Revízia pomenováva strategické oblasti, ktoré musíme ochrániť a nastavuje jasné pravidlá pre investorov, ako aj povinnosti pre členské štáty vykonávať kontroly a informovať Európsku komisiu. Práve na neochotu členských štátov totiž narážala pôvodná legislatíva. Preto revíziu podporujem a verím, že pomôže zastaviť netransparentné investície do našej kritickej infraštruktúry a najdôležitejších priemyselných odvetví vrátane tých na Slovensku,“ uviedla.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) taktiež podporil revíziu tohto nariadenia. „Jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnuť zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dosahy na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest,“ vysvetlil. Pripomenul politický predvolebný boj v USA pred vyše rokom, keď sa prezidentskí kandidáti predháňali v zákaze predaja továrne U. S. Steel japonskému investorovi, pričom nešlo o bezpečnostné, ale čisto sociálne otázky týkajúce sa budúcej zamestnanosti a vplyvu odborov.
„Som presvedčený, že európska legislatíva by sa mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných vplyvov, ktoré, samozrejme, sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych vplyvov každej väčšej zahraničnej investície. Aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny,“ opísal situáciu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
