Slovenskí europoslanci hodnotia Orbánov prejav rôzne

Štrasburg 10. októbra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán mal v stredu pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu ostro sledovaný prejav. Jeho cieľom bolo predstaviť program a priority aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. Slovenskí europoslanci sa v názoroch na jeho prejav a následnú debatu v pléne rôznia. Zatiaľ čo Ľubica Karvašová (Obnovme Európu/PS) pre TASR uviedla, že maďarský premiér nepriniesol "nič nové", podľa Judity Laššákovej (nezaradená/Smer-SD) a Milana Mazureka (nezaradený/Republika) využili niektorí europoslanci tento priestor namiesto riešenia priorít na kritiku Orbána a jeho vlády, informuje TASR.



"V pléne si svoje rétorické víťazstvo nárokovali ako Viktor Orbán, tak aj mnohí poslanci, ktorí ho vystavili kritike. Európa však určite neoslavovala," zhodnotila debatu slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (Európska ľudová strana/KDH). Laššáková tvrdí, že celá rozprava sa zvrtla na osočovanie maďarského premiéra a jeho vlády. Myslí si, že EP mal priestor využiť radšej na diskusiu o prioritách, napríklad v súvislosti s riešením konkurencieschopnosti EÚ či vysokých cien energií.



Prioritami maďarského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré bude trvať do konca roka, sú zvyšovanie konkurencieschopnosti, riadenie migrácie, bezpečnosť či politika rozširovania EÚ.



Orbán v príhovore v kontexte priorít však podľa Karvašovej nepriniesol nič nové. Poukázala pritom na prvé maďarské predsedníctvo v roku 2011, keď tamojšia vláda podľa jej slov dokázala prinášať spoločné riešenia európskych problémov. Ako príklad uviedla koordináciu hospodárskych politík, ktorá vznikla v reakcii na finančnú krízu v eurozóne.



Podľa Lexmann prišla Budapešť s dlhodobými témami, ktoré musí EÚ urgentne riešiť. Pre TASR dodala, že tieto priority presahujú možnosti jedného obdobia predsedníctva a dúfa, že následné predsedajúce krajiny budú v týchto oblastiach pokračovať.



S uvedenými prioritami sa stotožňuje aj Mazurek. "Súhlasím aj s názorom, že nepremyslená Európska zelená dohoda (tzv. Green deal) a zákaz áut so spaľovacími motormi treba výrazne prehodnotiť v záujme ochrany hospodárskych záujmov našich štátov. Podporujem taktiež iniciatívu, ktorá azylový proces prenesie mimo územie EÚ, a nulovú toleranciu nelegálnej migrácie. Týmto sa pomôže členským štátom, ktoré sa vyhnú komplikovaným procesom vyhosťovania nelegálnych imigrantov," uviedol.



Laššáková vníma najmä potrebu prijatia Orbánom predstaveného paktu konkurencieschopnosti, ktorý by sa mal zamerať na zníženie administratívnej záťaže, zmiernenie nadmernej regulácie, zabezpečenie lacnej energie, zelenú priemyselnú politiku a na odstránenie prekážok pohybu. "Zaostávame za USA a Čínou, čo pre priemysel a podniky v Únii nie je dobrá správa. Zaostávame v zelenej politike, konkurencieschopnosti, aj v investíciách do vedy a výskumu týkajúcich sa digitalizácie," myslí si.



Podľa Karvašovej maďarský premiér síce hovoril o dôležitosti konkurencieschopnosti EÚ, avšak s domácou ekonomikou robí presný opak. Tú podľa jej slov odovzdáva do rúk Číny a Ruska. "Niektorí europoslanci v pléne dokonca hovorili o tom, že Orbán diskriminuje európske západné firmy. Toto nepovažujem za pozitívne vzhľadom na jednotný európsky trh," dodala slovenská europoslankyňa z frakcie Obnovme Európu. Prekvapilo ju tiež, že maďarský premiér nevenoval v téme bezpečnosti pozornosť vojenskému konfliktu na Ukrajine, pričom o európskej bezpečnosti sa v súčasnosti podľa jej slov rozhoduje práve tam.