Slovenskí europoslanci majú na nové digitálne zákony EÚ rôzne názory

Brusel/Štrasburg 5. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nový zákon o digitálnych službách (DSA) aj zákon o digitálnych trhoch (DMA). Uvedené právne akty sa stretli s pochopením, ale aj s kritikou slovenských europoslancov, informuje spravodajca TASR.



Poslanec Eugen Jurzyca (SaS) upozornil, že uvedené návrhy zákonov prinášajú viac byrokracie, než je treba, napríklad vo forme niektorých nových úradov. "Prenášanie zodpovednosti na digitálne platformy je podľa mňa menej efektívne, než keď začne polícia trestať tvorcov, autorov nelegálneho obsahu, nenávistných prejavov a dezinformácií," uviedol. Identifikáciu dominantného postavenia spoločností len na základe kritéria veľkosti považuje za chybu, ktorá z dlhodobého hľadiska poškodí spotrebiteľov.



Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý sa podieľal na príprave DSA uviedol, že sa konečne podarilo presadiť, aby bol internet bezpečnejším miestom pre svojich používateľov. DSA, ktorý zavedie spoločné pravidlá nahlasovania nezákonného obsahu a žiada jeho rýchle odstránenie alebo zablokovanie, vníma ako prvý krok k väčšej zodpovednosti platforiem, ktoré budú musieť pravidelne zverejňovať ako bojujú so škodlivým obsahom online vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.



Martin Hojsík (PS) pripomenul, že dezinformácie, akým sa často darí na sociálnych sieťach sú nebezpečné. "Robia ich takými samotné sociálne siete. Tie nielen nevymáhajú dodržiavanie vlastných pravidiel, ale ich algoritmy uprednostňujú a viac šíria obsah, ktorý vzbudzuje najviac emócií. Takým sú aj dezinformácie. Aj preto potrebujeme jasné pravidlá, ktoré zaručia zodpovednosť sietí aj jej prispievateľov za obsah a súčasne zaručia slobodu slova," uviedol.



Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že novými zákonmi dostáva ochrana spotrebiteľov v ére digitalizácie nové rozmery. "Treba chrániť spotrebiteľov objednávajúcich výrobky a služby z internetu a zároveň potrebujeme chrániť aj nový typ spotrebiteľov - užívateľov online sveta v rámci online služieb a internetového obsahu," vysvetlil. EÚ podľa neho zavádza prelomové digitálne pravidlá pre technologických gigantov, ktoré obmedzia ich trhovú silu a zvýšia zodpovednosť za digitálny obsah, od zneužívania detí, cez internetové podvody, až po šírenie dezinformácií.



Lucia Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že DSA a DMA predstavujú dva piliere ambiciózneho legislatívneho balíka zameraného na aktualizáciu pravidiel pre internet, zavedenie jasného právneho rámca pre technologických gigantov a vytvorenie bezpečného a dôveryhodného online prostredia pre používateľov v EÚ. "Platformy budú musieť zaviesť opatrenia na zabezpečenie väčšej transparentnosti informácií a zjednotené postupy na oznamovanie a konanie proti nezákonnému obsahu.



Nezákonný obsah však automaticky nerovná sa dezinformácie a preto, žiaľ, DSA nedokáže zabezpečiť, že od zajtra nás už trollovia nebudú obťažovať a ohrozovať svojimi absurdnosťami," upozornila. Za pozitívum považuje, že veľké platformy budú musieť povinne hodnotiť riziká s ohľadom na to, či ich systémy nie sú zraniteľné pre manipuláciu a či nerozširujú dezinformácie.



Peter Pollák (OĽaNO) pripomenul, že o digitálnej legislatíve sa rokuje už dlho. Texty oboch nariadení považuje za vyvážené. "Tak ako v offline tak aj v online priestore musia byť stanovené pravidlá, ktorými sa bude každý riadiť. Je to dôležité pre konkurencieschopnosť ako aj ochranu užívateľov," uviedol.



Monika Beňová (Smer-SD) tvrdí, že ide o kľúčové predpisy, ktorých cieľom je ochrana používateľov pred nelegálnym a škodlivým obsahom v online prostredí. "Zmenšujú možnosti pre zneužívanie neférových praktík zo strany technologických gigantov, ktorými je ovládaný prakticky celý digitálny priestor," uviedla. Ocenila, že veľké firmy budú musieť konať transparentnejšie, budú prísnejšej kontrolované a budú musieť preukázať akým spôsobom zabraňujú šíreniu nenávistného či škodlivého obsahu.



"Obmedzenie nekalých praktík pomôže pri presadzovaní sa malých a stredných podnikov na digitálnom trhu. Nová regulácia by mala prispieť k vytvoreniu podmienok na podporu rastu a posilnenie hospodárskej súťaže," uviedla. Podľa nej sa zvyšuje aj miera ochrany spotrebiteľa, lebo na ľudí by už nemala "neustále vyskakovať cielená reklama" a bude ľahšie identifikovať a postihovať predajcov nezákonného či nebezpečného tovaru v online prostredí.