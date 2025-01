Slovenskí europoslanci: Prímerie medzi Izraelom a Hamasom je krehké

Štrasburg 21. januára (TASR) - V pondelok europarlament v Štrasburgu diskutoval o najnovšom vývoji v Pásme Gazy vrátane nedávnej dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. V súvislosti s jej udržaním sú viacerí slovenskí europoslanci skeptickí a rozchádzajú sa v názoroch na vplyv a angažovanosť Európskej únie na Blízkom východe, informuje TASR.



Podľa Lucii Yar (Obnovme Európu/PS) môže prímerie vydržať len vtedy, ak obe strany dodržia jeho podmienky, "teda ak budú prepustení všetci rukojemníci a neobnoví sa eskalácia bojov". Podľa jej slov ide len o začiatok na ceste k dlhodobému mieru a samotná obnova Pásma Gazy a urovnanie vzťahov bude v najlepšom prípade trvať niekoľko desaťročí.



Miriam Lexmann (Európska ľudová strana/KDH) si myslí, že trvalosť prímeria závisí hlavne od Hamasu. "Treba si uvedomiť, že agresor je Hamas a Izrael sa v tejto celej situácii len bráni," uviedla kvestorka europarlamentu. Izrael podľa nej prijal veľmi nevýhodné podmienky prímeria, "pretože si ctí životy svojich rukojemníkov". Poukázala na dohodnutý nepomer prepustených rukojemníkov z Pásma Gazy za oslobodených palestínskych väzňov z Izraela.



Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) považuje prímerie za krehké. "Genocída, ktorej sa dopustil Izrael, popri bezpráví a porušovaní medzinárodných noriem na Západnom brehu Jordánu, je živnou pôdou pre pocit nespravodlivosti medzi Palestínčanmi." Doplnil, že z toho plynú nové bezpečnostné riziká pre Izrael. Podľa neho je dôležité stabilizovať sociálnu a ekonomickú situáciu v palestínskej enkláve a obnoviť demokratický systém v Izraeli. Za správny krok by považoval aj odchod izraelského premiéra Benjamina Netenjahua a ďalších krajne pravicových "extrémistov" z politickej scény.



Európska únia nebola priamym účastníkom vyjednávaní o prímerí. Podľa Yar však diplomaticky vplývala na všetky zúčastnené strany. "Od začiatku krízy tiež prispieva stámilióny na humanitárnu pomoc... Pomoc od EÚ však sama o sebe nestačí, spoločne s kolegami z europarlamentu pracujeme aj na tom, aby izraelská vláda umožnila v oblasti ďalšie fungovanie UNRWA, agentúry OSN pre palestínskych utečencov," uviedla pre TASR.



Podľa Ondruša EÚ stratila akýkoľvek vplyv a dôveryhodnosť v tomto regióne. Osobnú zodpovednosť za to pripisuje predsedníčke eurokomisie Ursule von der Leyenovej. "Preto sme sa nepodieľali ani na dosiahnutí prímeria s Hizballáhom, ani prímeria s Hamasom. Nevidím žiadnu šancu, aby EÚ bral niekto vážne, a teda mohla akokoľvek prispieť k politickému riešeniu. Takže nám ostáva byť len aktívnymi v humanitárnej oblasti," domnieva sa Ondruš.



Podľa Lexmann by sa mala Únia snažiť zabrániť tomu, aby Hamas naďalej indoktrinoval Palestínčanov terorizmom. Ako príklad uviedla vzdelávacie materiály a knihy financované EÚ cez medzinárodné a priame projekty. Podľa nej obsahovali podnecovanie k terorizmu či absolútne vylúčenie existencie Izraelu. "Preto je veľmi dôležité, aby si EÚ pri každej pomoci kládla jasné podmienky, aby tieto peniaze nemohli byť zneužité na podporu terorizmu," uviedla pre TASR. Únia musí podľa Lexmann tiež naďalej podporovať demokratické sily na Blízkom východe, vo všetkých krajinách regiónu, ktoré sa snažia eliminovať teroristické organizácie.



Všetci traja slovenskí europoslanci sa zhodujú na potrebe dvojštátneho riešenia. "V tejto chvíli to vyzerá veľmi náročne, no z dlhodobého hľadiska je to jediné udržateľné riešenie, ktoré by garantovalo rovnaké práva, základné slobody a bezpečnosť ako pre Izraelčanov, tak pre Palestínčanov," spresnila Yar.



Podľa Ondruša je oprávnené diskutovať aj o medzinárodnej kontrole zbrojenia v oblasti a treba hľadať aj ďalšie bezpečnostné záruky pre Izrael. "Nemožno prehliadať fakt, že od svojho vzniku vzdoruje židovský štát bezpečnostným hrozbám, ktoré však neodstráni páchanie bezprávia na Palestíncoch," dodal.