Europoslanci SR sa nezhodujú na návrhu hlasovania cez splnomocnenca
Zmena pravidiel by umožnila poslankyniam voliť v zastúpení cez súkromné delegovanie hlasu (proxy voting) tri mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a šesť mesiacov po pôrode.
Autor TASR
Brusel 14. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Bruseli podporil návrh na zmenu právneho predpisu o voľbách do europarlamentu. Zmena pravidiel by umožnila poslankyniam voliť v zastúpení cez súkromné delegovanie hlasu (proxy voting) tri mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a šesť mesiacov po pôrode. Slovenskí europoslanci sa v názoroch na návrh rozchádzajú, informuje TASR.
Ľubica Karvašová (RE/PS) označila návrh za prelomový. Pripomenula, že ho musia na úrovni Európskej únie ešte odobriť členské štáty a následne aj národné parlamenty. „Bola by som rada a budem apelovať na to, aby ratifikácia v Národnej rade SR prebehla čo najskôr. Ale jedno je isté - stať sa matkou nesmie byť prekážka pri výkone nášho mandátu,“ uviedla.
Verí, že EP týmto rozhodnutím nastavil nový štandard a príklad pre celú EÚ. „Dnes totiž len tri parlamenty - španielsky, grécky a luxemburský - umožňujú ženám vykonávať svoje hlasovacie práva a svoj mandát počas materskej dovolenky,“ ozrejmila.
Miriam Lexmann (EPP/KDH) pripomenula, že o možnosti preniesť hlasovacie právo na splnomocnenca sa diskutovalo už dlhšie. „To, že uznesenie bolo prijaté, považujem za veľký krok smerom k podpore materstva,“ poznamenala.
Dúfa, že členské štáty sa europarlamentom inšpirujú, hoci rokovacie poriadky národných parlamentov sú v ich kompetencii. Zdôraznila tiež, že jej politická strana „takúto podporu ženám v politickej službe občanom podporuje aj na Slovensku“.
Za iniciatívu hlasovala aj Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD), i keď podľa nej ide len o formálnu záležitosť. „Som úprimne zvedavá, koľko poslancov (možnosť) využije... Je to len elitárske rozhodnutie, ktoré ničím nepomôže iným ženám,“ vyhlásila.
Proti návrhu sa postavil Milan Uhrík (ESN/Republika), hoci oceňuje jeho zámer uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života europoslankýň. Avšak „došlo by tým k popretiu jedného zo základných princípov parlamentnej demokracie, že poslanec vykonáva svoj mandát osobne, je zaň sám zodpovedný, mandát je neprenosný a pri jeho výkone nie je viazaný príkazmi,“ uviedol. Upozornil, že voličov by zastupovali poslanci, ktorých si nezvolili.
Uhrík doplnil, že je potrebné hľadať iné alternatívy, ktoré by poslankyniam umožnili vykonávať svoj mandát. „Napríklad prostredníctvom flexibilnejšieho harmonogramu, možnosti dištančnej účasti na rokovaniach a hlasovaniach, či lepšej inštitucionálnej podpory,“ navrhol.
Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) považuje presun mandátu na iného poslanca za nelegitímny zásah do výsledku volieb a princípu zastupiteľskej demokracie. „Návrh umožňuje, aby deväť mesiacov vykonával mandát niekto iný než poslankyňa, ktorú voliči zvolili. Dokonca to môže byť niekto z inej krajiny a inej politickej skupiny,“ zdôraznil. Podľa neho voliči nevolia anonymné strany, ale konkrétnych kandidátov na základe programu, aj osobnej dôvery.
„Preto máme na Slovensku systém preferenčných hlasov... Takýto presun výkonu mandátu by umožnil hlasovanie za poslankyňu bez ohľadu na jej postoj ku konkrétnej veci a podľa mňa to je podvod na voličoch,“ skonštatoval. Dodal, že je za prerušenie výkonu mandátu z dôvodu materstva, pričom mandát by mal poslankyni ostať zachovaný.
Prijatý návrh neumožňuje, aby hlasovacie právo preniesli aj otcovia, ktorí by chceli zostať doma s deťmi. Karvašová bola za doplnenie návrhu o tento bod. „Žiaľ, na takúto zmenu sa v europarlamente nenašla dostatočná podpora. No určite verím, že štvrtkové hlasovanie bolo prvým krokom k tomu, aby sa tak v budúcnosti stať mohlo,“ vyhlásila.
Iný názor má europoslankyňa Lexmann. „Tehotenstvo a obdobie po pôrode sú náročné po fyzickej aj psychickej stránke a je preto prirodzené, že sme sa v návrhu zamerali práve na zabezpečenie možnosti poslankyniam, pre ktoré nie je možné sa zúčastniť na hlasovaní osobne,“ poznamenala. Ak by sa táto možnosť rozšírila aj na iné situácie, napríklad na rodičovskú dovolenku pre otcov, nasledovala by podľa nej otázka, prečo by rovnaké pravidlo nemalo platiť aj pre poslancov, ktorí sa starajú o príbuzného odkázaného na pomoc.
