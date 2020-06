Slovenskí europoslanci vítajú posudzovanie ekologickosti investícií EÚ

Brusel 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú.



Podľa vyjadrenia slovenských europoslancov nariadenie o takzvanej taxonómii umožní, aby sa všetky investície v EÚ povinne posudzovali aj z hľadiska environmentálnej udržateľnosti. Na jeho základe by sa tiež mali prestať financovať také ekonomické aktivity, ktoré poškodzujú životné prostredie, čistotu vody, obehové hospodárstvo alebo protirečia klimatickým cieľom.



Poslanec Robert Hajšel (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) uviedol, že schválený text nezakazuje okrem podpory pevných fosílnych palív žiadne špecifické technológie alebo zdroje energie a nevylučuje financovanie plynu alebo jadrovej energie. Tie bude možné označiť za "prechodné aktivity", ak sa posúdi, že neporušujú princíp taxonómie.



"Ako tieňový spravodajca EP k legislatíve o budúcom Fonde pre spravodlivú transformáciu som rád, že sa nám na moje nástojenie podarilo princíp posudzovania environmentálnej udržateľnosti dostať do tohto kompromisného návrhu a to napriek počiatočnému rezervovanému postoju konzervatívnejších skupín," uviedol Hajšel. Za dôležité považuje, že sa do nariadenia o taxonómii podarilo dostať poistky, ktoré znemožnia poškodzovať práva zamestnancov alebo sociálnu súdržnosť. To znamená, že pôjde o nástroj smerujúci k udržateľnej ekonomike, v ktorej "nikto nezostane bokom". Dokonca aj banky a veľké korporácie budú musieť priznať, aká časť ich obratu pochádza z environmentálne udržateľných aktivít.



Poslanec Michal Wiezik (Spolu-OD) z frakcie ľudovcov (EPP) skonštatoval, že s konečnou formou tohto nariadenia EP a Rady EÚ asi nie je úplne spokojný nikto a ide o kompromis. Podľa jeho slov by sa v tomto duchu udržateľné obhospodarovanie lesov malo chápať s ohľadom na postupy a využívanie lesov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu biodiverzity a bránia degradácii lesných ekosystémov. "Malo by ísť o sprísnenie klasifikácie udržateľnosti, nakoľko doterajšie certifikačné schémy konštatujú udržateľné hospodárenie pre väčšinu európskych lesov, ale žiaľ ich environmentálny stav tomu nezodpovedá," povedal.



Wiezik naznačil, že termín "trvalo udržateľný" tak vo väčšine prípadov nemá reálny základ. Takto nastavené nariadenie nepovažuje za optimálne a tvrdí, že dôležité zložky lesného prostredia, najmä lesná pôda, sú v ňom nedostatočne zdôraznené.



Poslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) z liberálnej skupiny Obnovme Európu upozornil, že taxonómia v tejto súvislosti znamená, že EÚ bude mať konečne pravidlá na to, čo bude môcť byť označené ako "zelená investícia".



"To je veľmi dôležité. Zabránime tým propagácii špinavých aktivít označovaných ako zelené či udržateľné, čo v realite znamená, že znečisťovatelia a starý priemysel nebudú môcť využívať dotácie, európske a štátne zdroje, na podporu aktivít, ktoré škodia životnému prostrediu, či zdraviu," vysvetlil Hojsík. Podľa jeho slov je dohoda dosiahnutá na pôde EP obrovskou príležitosťou aj pre Slovensko, a preto bude len na Slovákoch a na vláde, či túto šancu dokážu správne využiť.







spravodajca TASR Jaromír Novak