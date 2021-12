Slovenskí europoslanci žiadajú viac eurofondov pre Bratislavský kraj

Brusel 10. decembra (TASR) - Desať slovenských poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu (EP) v spoločnom liste vyzvalo eurokomisárku pre súdržnosť a reformy Elise Ferreirovú, aby zaistila väčší transfer eurofondov do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Uviedol to v piatok europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý tento list inicioval na žiadosť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS).



Bratislavský župan rovnakú žiadosť presadzoval aj na poslednom plenárnom zasadnutí Výboru regiónov v Bruseli.



Komisárka Ferreirová je zodpovedná za súdržnosť a reformy a pod jej gesciu spadá aj kohézna politika.



Bilčík sa obrátil na slovenské europoslankyne a europoslancov, aby sa spoločne zapojili do prebiehajúcich vyjednávaní s Európskou komisiou ohľadom nastavenia nového programového obdobia 2021 – 2027. Zo 14 slovenských členov zákonodarného zboru EÚ nakoniec získal podporu desiatich.



Politika súdržnosti EÚ predstavuje kľúčový nástroj pre financovanie verejných investícií na Slovensku, no postavenie Bratislavského kraja je špecifické, keďže bratislavská župa sa pre vyššie HDP radí medzi viac rozvinuté regióny a jej oprávnenosť čerpať peniaze cez Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) je výrazne obmedzená. Dôsledkom toho je prehlbujúci sa modernizačný dlh a štrukturálne problémy kraja v oblastiach, ako sú doprava, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna a zdravotná starostlivosť.



Pôvodná alokácia európskych fondov pre Bratislavský kraj v novom programovom období je len 20 miliónov eur, čo predstavuje zanedbateľnú čiastku v rámci celkovej sumy pre celé Slovensko.



Nariadenia EÚ pre politiku súdržnosti umožňujú presun alokácie medzi kategóriami regiónov. Eurokomisia však zatiaľ nie je naklonená v prospech požiadavky SR, preto sa do vyjednávania zapojili aj europoslanci. Komisia je povinná na výzvy poslancov EP reagovať.



"Už tradične máme na Slovensku veľký problém vyčerpať eurofondy, a pritom práve v Bratislavskom kraji by sme ich vedeli využiť účelne, zvlášť pri budovaní infraštruktúry a zmierňovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi hlavným mestom a zvyškom kraja. Preto som vypočul prosbu bratislavského župana a inicioval som spoločný list eurokomisárke Ferreirovej, ktorá má na starosti alokáciu eurofondov," opísal situáciu Bilčík. A privítal fakt, že slovenská vláda, Bratislavská župa i europoslanci z rôznych strán a politických frakcií vedia nájsť spoločnú reč a ťahať za jeden povraz pre dobrú vec na Slovensku.



List okrem neho podpísali aj poslanci zo štyroch politických frakcií EP (socialisti a demokrati, liberáli, ľudovci, konzervatívci a reformisti): Monika Beňová (Smer-SD), Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá), Martin Hojsík (PS), Eugen Jurzyca (SaS), Miriam Lexmann (KDH), Peter Pollák (OĽaNO), Michal Šimečka (PS), Ivan Štefanec (KDH) a Michal Wiezik (PS).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)