Slovenskí hasičskí piloti skončia svoju misiu v Českom Švajčiarsku

Praha 8. augusta (TASR) - Slovenskí hasičskí piloti v pondelok skončia svoju misiu v Národnom parku České Švajčiarsko. S hasením rozsiahleho požiaru tam pomáhali od 27. júla. Pre TASR to potvrdil hovorca českého ministra vnútra Víta Rakušana Jakub Veinlich.



Veinlich spresnil, že zo skupiny slovenských hasičov odchádzajú iba piloti vrtuľníkov. Pozemní hasiči na mieste zatiaľ zostávajú, pretože obsluhujú nádrže fireflex, z ktorých vrtuľníky čerpajú vodu v nedostupnom teréne. Všetky nádrže od začiatku zabezpečili a obsluhujú slovenskí hasiči.



"Odviedli tu skvelú prácu a my sme im za to vďační," napísal na sociálnej sieti Twitter minister vnútra s tým, že sa slovenským pilotom poďakoval v pondelok na rannom stretnutí.



Podľa Rakušana sa situácia vyvíja pozitívne, jednu z častí národného parku v okolí obce Janov už odovzdali Správe parku. Tá prevezme dohľad nad týmto územím. "Je to oblasť, ktorá je označená za tú, kde už ohniská požiaru nie sú," povedal minister v pondelok na tlačovom brífingu.



"Podľa plánu hasičov by do konca týždňa alebo do piatku malo prísť k likvidácii zostávajúcich ohnísk požiaru a postupne by hasiči odchádzali do regiónov, odkiaľ prišli,“ vysvetlil postup zásahu Rakušan.



Generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru ČR Vladimír Vlček uviedol, že ak by sa im požiar nepodarilo uhasiť do piatku, aj tak razantne znížia počet hasičov. Zásah však bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch, pretože podľa Rakušana musia oblasť aj naďalej monitorovať.



Požiar v národnom parku na severozápade Česka vypukol 24. júla. Plochu požiariska sa hasičom podarilo zmenšiť na 154 hektárov. V pondelok na mieste zasahuje približne tisíc hasičov