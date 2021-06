Slovenskí poslanci nešli proti uzneseniu EP o konflikte záujmov Babiša

Lucia Ďuriš Nicholsonová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Na archívnej snímke Vladimír Bilčík 26. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Brusel/Štrasburg 10. júna (TASR) - Liberáli v Európskom parlamente (EP) mali odporúčanie zdržať sa hlasovania pri uznesení o konflikte záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Slovenskí europoslanci z frakcie Obnovme Európu (RE) však podporili uznesenie, za ktoré sa vyslovilo 505 zo 690 hlasujúcich zákonodarcov.Český europoslanec Mikuláš Peksa zo skupiny Zelení/EFA, ktorý cez svoju frakciu dlhodobo "" na Európsku komisiu, aby konala ohľadom konfliktu záujmov Andreja Babiša, ocenil, že europoslanci prijali uznesenie "". "uviedol na svojej osobnej stránke na webe EP. Podľa Peksu proti uzneseniu o Babišovi hlasovalo aj päť europoslancov za hnutie ANO (združení v liberálnej frakcii Obnovme Európu) a tiež maďarskí europoslanci za Fidesz.Slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), ktorý je podpredsedom frakcie Obnovme Európu, pre TASR potvrdil, že bolo odporúčanie, aby sa členovia RE zdržali pri tomto uznesení. Spresnil však, že spolu so straníckym kolegom Martinom Hojsíkom hlasovali za uznesenie, hoci sú v jednej frakcii s poslancami za ANO, s ktorými podľa vlastných slov vždy dobre vychádza a spolupracuje." vysvetlil. Dodal, že pri obrane záujmov EÚ a zásad právneho štátu treba byť konzistentný bez ohľadu na to, "". Pripomenul, že dlhodobo kritizuje deformovanie právneho štátu a demokracie v Maďarsku a Poľsku a hoci Česká republika je iný prípad, keď ide o konflikt záujmov, treba to pomenovať a riešiť.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) ako čerstvá členka liberálnej frakcie RE pripomenula, že uznesenie EP nadväzuje na záverečnú správu z auditu eurokomisie z roku 2019. Audit sa týkal programov v rámci Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu počas programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020. Komisia zistila existenciu konfliktu záujmov a odporučila opatrenia, ktoré má Praha prijať." vysvetlila poslankyňa.Ivan Štefanec (KDH) z Európskej ľudovej strany (EPP) uviedol, že je dokázané, že Andrej Babiš je ako český premiér aj prijímateľom konečných výhod svojich firiem a teda v hlbokom konflikte záujmov. "" opísal situáciu.Podľa jeho slov tento prípad odhalil nedostatky európskej a národnej legislatívy v oblasti konfliktu záujmov a v rámci prepojenia podnikateľov s politikou. "" dodal.Vladimír Bilčík (SPOLU/EPP) tiež upozornil, že eurokomisia vykonala audit v prípade konfliktu záujmov českého premiéra medzi jeho politickým pôsobením a podnikaním, pričom potvrdila, že Babiš zneužíval svoju pozíciu na to, aby prihrával eurofondy skupine Agrofert. Tá je najväčším príjemcom poľnohospodárskych dotácií v celej EÚ. "" uviedol. Dodal, že voliči v Českej republike mu toto konanie na jeseň vo voľbách môžu spočítať, je však úlohou europarlamentu riešiť, ako podobným prípadom predísť v budúcnosti." povedal Bilčík.