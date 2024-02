Slovenskí študenti sa môžu učiť od najlepších svetových novinárov

Praha 14. februára (OTS) - Medzinárodná letná škola Journey je určená pre študentov žurnalistiky zo 14 krajín sveta vrátane Maďarska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Veľkej Británie a USA. Mladí novinári budú mať možnosť učiť sa od skutočnej elity medzinárodnej žurnalistiky a získať praktické zručnosti pre budúcu kariéru v médiách. Intenzívny 10-dňový program sa uskutoční v auguste 2024 v českom hlavnom meste Praha. Úspešní kandidáti získajú plné štipendium pokrývajúce náklady na účasť na kurze.Nadácia Bakala Foundation, ktorú založili Zdeněk a Michaela Bakalovci, organizuje obľúbenú letnú školu žurnalistiky už po deviatykrát. Nadšeným budúcim novinárom ponúka možnosť získať skúsenosti od profesionálov zo svetových médií a agentúr, ako sú CNN, The New Yorker, The New York Times, Reuters, Bloomberg a Associated Press. Medzi tohtoročnými prednášajúcimi budú traja držitelia prestížnej Pulitzerovej ceny: Adam Entous (The New York Times), Brenna Smith (The Baltimore Banner) a Ben Taub (The New Yorker).hovorí Petra Judová, manažérka programu Journey. "Okrem množstva zaujímavých prednášok budú účastníci pracovať na praktických úlohách a reportážach a oboznámia sa s najnovšími trendami v novinárskej praxi. Vďaka medzinárodnému rozmeru Journey si študenti vybudujú profesionálne kontakty a priateľstvá so začínajúcimi novinármi z celého sveta.Záujemcovia sa môžu prihlásiť na webovej stránke Bakala Foundation najneskôr do 3. apríla 2024. Prihlášky môžu podávať aktívni študenti žurnalistiky alebo mediálnych štúdií (ale aj iných odborov - rozhodujúca je motivácia venovať sa žurnalistike), ktorí majú ukončené aspoň dva semestre vysokoškolského štúdia a ovládajú anglický jazyk. Úspešní uchádzači nemusia riešiť finančnú stránku, vďaka štipendiu od organizátora budú pokryté výdavky ako kurzovné, cestovné, ubytovanie a strava.Bakala Foundation dlhodobo podporuje tému nezávislej žurnalistiky a novinárskeho vzdelávania. Okrem letnej školy Journey organizuje aj kurz Achillove Data, ktorý je špecificky zameraný na investigatívnu žurnalistiku. Študenti nahliadnu do práce investigatívneho novinára a od skúsených profesionálov sa naučia potrebné metódy a postupy. Potom majú možnosť pracovať na vlastnom investigatívnom prípade pod vedením mentora v rodnom jazyku. Prihlášky na Achillove Data sa otvoria v apríli 2024 a samotný kurz sa potom začne na jeseň.Viac informácií o Journey a Achillových Datach nájdete na oficiálnej webovej stránke nadácie: https://www.bakalafoundation.org/en/