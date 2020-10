Slovenskí tipéri majú v amerických voľbách svojho favorita

Bratislava 29. októbra (OTS) - Staviť si môžete na vývoj pandémie – kedy Slovensko zaregistruje vakcínu na COVID -19. Obľúbené sú stávky na Oscara alebo aj to, kto bude novým prezidentom USA. Tie nás čakajú už 3. novembra a pozornosti neunikajú ani tipérom jednotky na stávkovom trhu Niké.Z bohatej ponuky stávkových príležitosti púta najväčšiu pozornosť možnosť na to, kto bude novým prezidentom USA.“ dodáva hlavný bookmaker Niké. Podiel stávok sa zohľadňuje aj na výške kurze. „Niké však vypísala aj celý rad ďalších možností. Kto získa najviac preferenčných hlasov, hoci ako vieme, v USA mu to pri ich volebnom systéme nemusí priniesť víťazstvo. Alebo to, kto uspeje v tom ktorom regióne. Hlavne úspech v nerozhodných štátoch bude pre toho ktorého kandidáta rozhodujúci. „.“Ak aj Vás zaujíma, kto sa už onedlho stane najmocnejším mužom Ameriky a chcete vyskúšať svoje tipérske šťastie, kliknite TU A ak ste úplným nováčikom v tipovaní, zaregistrovať v Niké sa vám teraz rozhodne vyplatí. Prvá slovenská stávková spoločnosť v rámci novej kampane odmení svojich nových hráčov. Každý nový tipér totiž od Niké dostane po registrácii až 20€ zadarmo úplne zadarmo. Na čo čakať, využite jedinečnú príležitosť.