Slovenskí vojaci v zahraničí zostanú na misiách dlhšie

Bratislava 31. marca (TASR) – Slovenskí vojaci nasadení na misiách v Lotyšsku, Afganistane a v Iraku zostanú na nich dlhšie, ako bolo plánované. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu, kvôli ktorému Ozbrojené sily (OS) SR nemajú kapacity na cvičenie ich náhradníkov. TASR o tom informoval zástupca hovorcu OS SR Peter Poldruhák.



Od vyhlásenia mimoriadnej situácie sa čoraz viac príslušníkov OS SR zapája do riešenia krízy. Jedným z opatrení je okrem toho aj prerušenie plánovaného výcviku vojakov, okrem aktivít nevyhnutných na zabezpečenie obranyschopnosti SR. Absencia tréningu tak ovplyvňuje striedanie slovenských vojakov na zahraničných misiách a operáciách, kde ich je momentálne takmer 500. Pred nasadením novej jednotky na misiu je podľa OS SR nevyhnutný spoločný intenzívny výcvik, ktorý je v momentálnej situácii veľmi riskantný.



Vzhľadom na to musí rezort obrany a OS SR predĺžiť misie niektorým jednotkám. „Opatrenia sa dotknú hlavne vojakov v operácii Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku, Resolute Support v Afganistane a pravdepodobne aj operácii v Iraku,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).



Dodal, že o Lotyšsku už bolo rozhodnuté a tak sa bude musieť predĺžiť mandát, ktorý mal pôvodne trvať do 30. júna. Predĺženie mandátu bude musieť ešte schváliť vláda a zároveň bude musieť byť prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V reakcii na predĺženie mandátu uviedol veliteľ slovenského kontingentu Gabriel Janovics, že situácia nebude jednoduchá, avšak pristúpia k nej profesionálne. „Vojaci boli pripravení na šesťmesačné nasadenie. To sa im teraz predĺži na dvanásť mesiacov, kedy budú vzdialení od rodín a domova. Je čas dokázať, že sme profesionáli a vojenské povolanie je hlavne našim poslaním,“ uviedol.



Na margo vojakov v Afganistane uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko, že bude z krajiny stiahnutých 90 vojakov, ktorí nie sú nevyhnutní na zabezpečenie úloh misie. "Tým vojakom, ktorí v Afganistane zostanú, pravdepodobne ich vyslanie tiež predĺžime. O podmienkach v misii v Iraku ešte rokujeme s velením misie“, vysvetlil Zmeko.