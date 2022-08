Slovenskí vojaci zhodili pri požiari v Česku 1,6 milióna litrov vody

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenskí vojaci v rámci pomoci pri hasení požiaru v Česku zhodili už takmer 1,6 milióna litrov vody. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"To predstavuje 633 tzv. bambi vakov a nalietaných vyše 50 hodín," priblížila hovorkyňa. Hasenie požiaru v Národnom parku (NP) České Švajčiarsko, ktorý horí už 14. deň, sa dostáva do záverečnej fázy. Hasiči pôvodne očakávali, že oheň uhasia v piatok (5. 8.). Hasenie ale komplikuje počasie.



V NP naďalej zostávajú aj slovenskí hasiči. Požiar vypukol 24. júla, aktuálne na mieste zasahuje viac ako tisíc hasičov.